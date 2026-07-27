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27 de julio de 2026

MOP PRESENTÓ A COMUNIDAD Y ACTORES ESTRATÉGICOS PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL EN SECTOR LAGUNA AMARGA

El proyecto contempla una inversión superior a los $23 mil millones y la intervención de aproximadamente 12 kilómetros de rutas.

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La Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas realizó en Cerro Castillo una reunión informativa para dar a conocer a la comunidad y a los distintos actores del territorio los principales alcances del contrato de mejoramiento de las rutas Y-160 e Y-156, en el sector Laguna Amarga, comuna de Torres del Paine.

 
El proyecto contempla una inversión superior a los $23 mil millones y la intervención de aproximadamente 12 kilómetros de rutas, mediante la construcción de una nueva plataforma vial que mejorará el estándar de conectividad hacia uno de los principales accesos al Parque Nacional Torres del Paine, beneficiando a habitantes, trabajadores, operadores turísticos y visitantes.

 
Durante la actividad se presentaron las características generales de la iniciativa, sus etapas de ejecución y las intervenciones previstas, junto con informar las condiciones de tránsito que deberán considerarse durante el desarrollo de las obras.

 
La instancia permitió recoger consultas y observaciones de representantes del municipio, organismos públicos, organizaciones comunitarias y sectores vinculados al turismo y la ganadería

 
El Seremi de Obras Públicas, Alejandro Marusic, señaló que “esta reunión tuvo por objetivo informar sobre el proyecto y conocer las inquietudes de quienes utilizan estas rutas. Los antecedentes planteados serán analizados dentro del marco técnico y contractual de la obra, avanzando siempre en diálogo con la comunidad".

 
En esta línea, la Dirección de Vialidad sostuvo además una reunión de coordinación institucional con CONAF, orientada a la adecuada ejecución del contrato en el entorno del Parque Nacional Torres del Paine.

 
Cabe señalar que la Ruta Y-150, pavimentada hasta la portería Sarmiento, se mantendrá disponible como acceso permanente al Parque Nacional durante todo el desarrollo de las obras, resguardando la conectividad de la zona.

 
El MOP continuará informando los principales hitos del proyecto y las medidas de tránsito que correspondan, una vez que se encuentren técnicamente definidas.

juan carlos rebolledo

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