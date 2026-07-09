AUTORIDADES REGIONALES LANZAN CAMPAÑA "CHILE CONTRA EL SARAMPIÓN" Y REFUERZAN LLAMADO A LA VACUNACIÓN

Con un llamado a revisar el esquema de vacunación, autoridades regionales realizaron en el CESFAM Dr. Thomas Fenton de Punta Arenas el lanzamiento regional de la campaña "Chile Contra el Sarampión", impulsada por el Ministerio de Salud para fortalecer la inmunización contra esta enfermedad y evitar su reintroducción en el país.



La campaña responde al aumento de casos registrado durante 2026 en la Región de las Américas, situación que llevó a la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) a recomendar el fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica y de las coberturas de vacunación en todos los países de la región. Aunque Chile mantiene la condición de país libre de sarampión desde 1993, gracias al trabajo sostenido del Programa Nacional de Inmunizaciones (PNI), el riesgo de importación de casos hace indispensable mantener altas coberturas de vacunación.



La mejor protección contra el sarampión es la vacuna SRP (Sarampión, Rubéola y Parotiditis), que forma parte del PNI, de tipo obligatoria y gratuita, tanto en vacunatorios públicos como privados en convenio. El esquema contempla dos dosis, administradas a los 12 y 36 meses de edad. Completar este esquema permite proteger a las personas, sus familias y contribuir a mantener eliminado el sarampión en Chile.



El Seremi de Salud, Fabián Barrientos, explicó que "hoy como Ministerio de Salud estamos lanzando la campaña Chile Contra el Sarampión. Es una campaña que busca poder proteger no solamente a los niños, niñas y adolescentes, sino que también al entorno y a las familias".



Barrientos recordó que Chile erradicó el sarampión en 1993 y que actualmente no registra circulación de la enfermedad. Sin embargo, indicó que en la Región de las Américas se ha observado un aumento importante de casos, especialmente en países como Perú, Bolivia y otros, situación que motivó al Ministerio de Salud a reforzar las estrategias de vacunación. "Considerando que existe la posibilidad de viajes y además estamos en el proceso del Mundial de Fútbol, donde puede haber una mayor cantidad de personas que viajen al extranjero, el Ministerio ha impulsado esta campaña".



Respecto de la situación regional, el Seremi señaló que Magallanes presenta una tendencia similar a la observada a nivel nacional, con coberturas superiores al 90% para la primera dosis y superiores al 70% para la segunda durante 2025. Agregó que el Ministerio está desarrollando estrategias de rescate para aumentar la cobertura de la segunda dosis entre niños y niñas que aún no completan su esquema.



Destacando la importancia de la vacunación para prevenir enfermedades que son graves y altamente contagiosas, el director (s) del Servicio de Salud Magallanes, Ricardo Contreras, reforzó el llamado a la vacunación contra el sarampión a la comunidad magallánica. “La vacuna es gratuita y está disponible en todos los establecimientos de la red, tanto hospitalaria como en los establecimientos de atención primaria. Por lo tanto, el llamado es una vez más, a quienes tienen su esquema incompleto a vacunarse. Y esto es independiente del sistema de previsión que tengan las personas, esta vacuna es gratuita y, por cierto, como mencionó el SEREMI, nos preocupa la segunda dosis respecto de los niños con 36 meses, cuando es la 2da inoculación”, indicó el directivo.



El Seremi de Gobierno, Ángel Roa, indicó: “Hacemos un llamado a sobre todo a la población objetivo. Las personas que nacieron entre el año 1971 y 1981, y también los niños de 12 y 36 meses, a realizar esta vacunación, sobre todo si están pensando salir del país, ya que, a nivel internacional, de acuerdo a la información que nosotros manejamos, la cantidad de aumento de casos con respecto al año 2025 supera el 270%, entonces por esa razón es importante cumplir con el esquema de vacunación. También pueden ingresar en el portalpaciente.minsal.cl donde pueden revisar cómo está su esquema”.



La directora del CESFAM Dr. Thomas Fenton, Lorena Ruiz, explicó que las personas pueden acceder a la vacuna en cualquiera de los CESFAM de la comuna, presentando su cédula de identidad y, en el caso de los niños y niñas, idealmente el carné de vacunación. Agregó que la inmunización es la principal herramienta para prevenir enfermedades como el sarampión y que, en un contexto de alta movilidad internacional, mantener los esquemas al día permite reducir el riesgo de reintroducción de enfermedades prevenibles al país.



La enfermera y referente de Vacunas de la Corporación Municipal de Punta Arenas, Catherine Levet, señaló que, tras la alerta epidemiológica, la atención primaria ha reforzado la búsqueda y rescate de niños y niñas que mantenían pendiente la segunda dosis de la vacuna SRP, logrando inmunizar a parte importante de ellos. Asimismo, reiteró el llamado a acudir a los vacunatorios para completar los esquemas de vacunación y recordó que las personas nacidas entre 1971 y 1981 que viajarán al extranjero deben verificar si requieren una dosis de refuerzo.



Junto con la vacunación a niños y niñas de 12 y 36 meses, la campaña también pone especial énfasis en las personas que viajarán fuera del país. Antes de viajar, es importante verificar que todas las personas del grupo familiar cuenten con las dosis de vacuna correspondientes. Dentro de la estrategia para viajeros se recomienda la administración de una dosis de vacuna SRP, al menos 15 días antes del viaje, a los siguientes grupos: Lactantes de 6 a 11 meses y 29 días; Niños y niñas desde los 12 meses que tengan registrada solo una dosis; Preescolares, escolares y adolescentes sin registro de dos dosis; personas de 18 años o más que viajen por estudios o trabajo y cuya institución de destino exija acreditar vacunación, y personas nacidas en Chile entre 1971 y 1981 sin registro de vacunación contra el sarampión.



¿Qué es el sarampión?



El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa que se transmite por vía respiratoria y puede provocar fiebre alta, erupción cutánea y síntomas respiratorios. Además, produce una disminución importante de las defensas del organismo, favoreciendo complicaciones como otitis, neumonía, encefalitis, convulsiones, ceguera e incluso la muerte. Sin embargo, es una enfermedad prevenible mediante una vacuna segura y altamente efectiva.



