EQUIPOS DEL HOSPITAL DE NATALES FORTALECIERON SUS COMPETENCIAS EN SOPORTE VITAL BÁSICO Y AVANZADO

​A partir de este lunes 20 y durante toda la semana, 60 funcionarios y funcionarias de distintas unidades del Hospital de Natales se perfeccionaron en tres áreas críticas: ACLS (Reanimación Cardiopulmonar Avanzada en Adultos), PALS (Reanimación Cardiopulmonar Avanzada Pediátrica) y, por primera vez, se incorporó la disciplina de BLS (Soporte Vital Básico).



Al respecto, Paula Donoso, encargada del Departamento de Formación, Investigación y Docencia de la Posta Central e instructora del curso, destacó la alianza que se ha consolidado con el recinto de salud natalino: "Ya llevamos cuatro años en esta colaboración de capacitación, lo cual ha ido aumentando de manera progresiva en el número de cursos".



La profesional también relevó el alto nivel de exigencia de este entrenamiento, explicando que “se ha visto una maduración en los procesos, pero también en los funcionarios y en la adherencia que requiere el estudio previo para estos cursos, los cuales tienen una estructura bajo los estándares de la American Heart Association (AHA) que ellos han ido cumpliendo", añadió Donoso, quien dirigió las capacitaciones junto al instructor Daniel Acuña.



Futuros instructores locales



El programa no solo busca la actualización de competencias del personal clínico, sino también proyectar la autonomía formativa en la Provincia de Última Esperanza.



Al respecto, el Subdirector de Gestión y Desarrollo de las Personas, José Luis Vargas Andrade, destacó el trabajo que se está realizando para lograr tener instructores propios en la provincia, señalando que: "Se está evaluando la formación de instructores propios de nuestro establecimiento, lo que nos permitirá contar con entrenamientos continuos a nivel local durante todo el año. Esto da paso a una mejora constante en la atención de los pacientes de nuestra comunidad”.



Con este hito, el principal centro asistencial de la provincia consolidará la preparación de sus equipos profesionales y técnicos, garantizando una respuesta oportuna, eficiente y de estándar internacional ante situaciones de alta complejidad médica.

