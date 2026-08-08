TRES CAMBIOS DEL SII BUSCAN MEJORAR EL ACCESO A INFORMACIÓN SOBRE AVALÚOS Y CONTRIBUCIONES

El Servicio de Impuestos Internos (SII) ha implementado una serie de medidas para mejorar el acceso a información sobre avalúos y contribuciones de bienes raíces, a partir de un trabajo iniciado en 2024 junto a la Defensoría del Contribuyente (DEDECON).

Uno de los principales avances permitirá que, por primera vez, los contribuyentes puedan consultar directamente en el sitio web del SII las muestras de transferencias utilizadas para determinar el valor de sus terrenos durante los procesos de Reavalúo. La información estará disponible mediante la sesión personal de cada contribuyente y permitirá conocer los antecedentes considerados para determinar el avalúo de una propiedad.

Además, el SII puso a disposición un nuevo portal informativo sobre Impuesto Territorial, que reúne contenidos relacionados con el avalúo y las contribuciones mediante explicaciones y ejemplos destinados a facilitar la comprensión de cómo se determina el valor de una propiedad, el monto a pagar y los beneficios aplicables.

El tercer avance contempla la participación de la Defensoría en la revisión de instrumentos vinculados al proceso de Reavalúo. El organismo presentó al SII observaciones y propuestas sobre las fichas de áreas homogéneas y actualmente ambas instituciones trabajan en un modelo mejorado de la carta que comunica a los contribuyentes los resultados del proceso, buscando entregar la información con un lenguaje y estructura más claros.

Según la Defensoría del Contribuyente, estas medidas son parte de un proceso de trabajo conjunto con el SII que continuará siendo monitoreado para verificar el cumplimiento de los acuerdos y los nuevos avances relacionados con los procesos de avalúo y determinación de contribuciones.