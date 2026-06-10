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10 de junio de 2026

CERVECERÍA AUSTRAL REEVALUARÁ PROYECTO DE NUEVA PLANTA EN PUNTA ARENAS POR CAMBIOS EN EL MERCADO

​La iniciativa contempla una inversión superior a los 100 millones de dólares y deberá ajustar su magnitud y plazos antes de iniciar obras.

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La construcción de la nueva planta de Cervecería Austral en Punta Arenas deberá ser reevaluada antes de iniciar su ejecución, luego de que la empresa reconociera que las condiciones actuales del mercado y el aumento de los costos de construcción han cambiado de manera significativa el escenario original del proyecto.

La iniciativa, anunciada en 2024 y cuya primera piedra fue instalada el 26 de marzo de ese año, contempla una inversión superior a los 100 millones de dólares. El proyecto proyectaba la construcción de modernas instalaciones en el kilómetro 17,7 de la Ruta 9 Sur, destinadas a fortalecer la capacidad productiva de la histórica cervecería magallánica.

No obstante, a más de dos años de aquel hito, las obras aún no comienzan y el terreno permanece prácticamente sin modificaciones.

El gerente general de Cervecería Austral, Felipe Cobarrubias, explicó que el contexto económico y la evolución de la industria obligan a revisar el diseño inicial de la iniciativa.

“En 2024 pusimos la primera piedra con una idea de proyecto, con determinadas dimensiones, capacidades e inversiones. Hoy existen factores muy relevantes que obligan a reevaluar esa propuesta”, señaló el ejecutivo.

Entre los principales elementos que la compañía está analizando se encuentra la desaceleración del mercado de la cerveza y de las bebidas alcohólicas a nivel mundial. Según indicó Cobarrubias, la industria enfrenta una contracción importante en comparación con los niveles de crecimiento previos a 2019, sin que exista claridad sobre cuándo podría retomarse una tendencia expansiva.

A ello se suma el fuerte incremento de los costos de construcción registrado tras la pandemia, fenómeno que también ha impactado a la Región de Magallanes.

“Tenemos dos factores increíblemente relevantes para embarcarse en un proyecto de esta magnitud. Eso nos obliga a pensar cuál será la oportunidad y la envergadura adecuada para iniciar este megaproyecto que sigue siendo un sueño para Cervecería Austral”, afirmó Cobarrubias.

Pese a la revisión en curso, el ejecutivo aseguró que la empresa mantiene su intención de concretar la nueva planta. Sin embargo, reconoció que la etapa inicial deberá ajustarse para garantizar la viabilidad económica de la inversión.

La nueva infraestructura busca consolidar la presencia de Cervecería Austral tanto en el mercado nacional como internacional, en el marco además de los 130 años de historia de la compañía.

Por ahora, la empresa continuará evaluando las condiciones del proyecto antes de definir una nueva fecha para el inicio de las obras.

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