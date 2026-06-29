PROYECTO CHILENO UTILIZA REALIDAD VIRTUAL PARA EVALUAR VIVIENDAS ACCESIBLES ANTES DE SU CONSTRUCCIÓN

Un equipo interdisciplinario de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV) desarrolla AWEN, una plataforma de realidad virtual que busca mejorar el diseño de viviendas accesibles en Chile. La herramienta permite que personas con discapacidad física y especialistas recorran modelos tridimensionales de una vivienda antes de su construcción para evaluar la funcionalidad de los espacios.

A diferencia de los planos o maquetas tradicionales, la plataforma recrea actividades cotidianas como desplazarse por pasillos, cocinar o utilizar el baño. Durante la simulación registra variables como tiempos de desplazamiento, trayectorias y colisiones, información que posteriormente se utiliza para elaborar informes técnicos con propuestas de mejora en aspectos como el ancho de puertas, radios de giro o ubicación de interruptores.

El director del proyecto y académico de la Escuela de Ingeniería Civil de la PUCV, Felipe Muñoz, explicó que la iniciativa busca complementar las normativas vigentes incorporando la experiencia directa de los usuarios. Además, indicó que el objetivo es poner la herramienta a disposición de organismos públicos, municipalidades, arquitectos y otros profesionales vinculados al diseño habitacional, con la proyección de extender su uso a espacios públicos como hospitales, plazas y centros comerciales.

AWEN es desarrollado por investigadores de distintas disciplinas y cuenta con financiamiento del fondo FONDEF IDeA I+D de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID). La iniciativa también trabaja en conjunto con el SERVIU Metropolitano y la constructora INVICA, mientras proyecta ampliar sus capacidades para evaluar futuras soluciones de accesibilidad orientadas a personas con discapacidades cognitivas, sensoriales y adultos mayores.

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