GOBIERNO PRESENTA PROYECTO PARA AMPLIAR SUBSIDIO HIPOTECARIO A VIVIENDAS DE HASTA 6.000 UF

Los ministerios de Hacienda y Vivienda y Urbanismo presentaron ante el Congreso Nacional un proyecto de ley que busca ampliar el subsidio a la tasa de interés hipotecaria y la garantía estatal del Fondo de Garantías Especiales (Fogaes) para la compra de la primera vivienda.

La propuesta contempla 30 mil nuevos cupos, con lo que el beneficio alcanzaría un total de 80 mil, además de aumentar de 4.000 a 6.000 UF el valor máximo de las viviendas que pueden acceder al subsidio. También considera extender la vigencia del programa por 12 meses, hasta el 31 de mayo de 2028.

El beneficio permite reducir la tasa de interés de los créditos hipotecarios para la compra de una primera vivienda nueva, disminuyendo el monto del dividendo mensual. A esto se suma la garantía estatal del Fogaes, que respalda parte del financiamiento ante la institución financiera y puede facilitar el acceso al crédito con un pie menor, sujeto a la evaluación correspondiente.

Según el Ministerio de Hacienda, el nuevo límite de 6.000 UF abarcaría el 88,1% de la oferta de viviendas nuevas disponible actualmente en el país, de acuerdo con información de la Cámara Chilena de la Construcción. La iniciativa deberá continuar su tramitación en el Congreso antes de convertirse en ley.

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