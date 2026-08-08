INVESTIGADOR DESTACA EL VALOR DE LA GEOINFORMACIÓN PARA COMPRENDER LOS CAMBIOS EN LA ANTÁRTICA

La Antártica se ha convertido en un espacio clave para observar los efectos del cambio climático y comprender las transformaciones ambientales que ocurren a escala global. Así lo plantea el académico Juan Carlos Pastene, quien destaca el papel de la geoinformación como una herramienta para analizar los cambios que experimenta este territorio.

En su reflexión, el investigador explica que la geografía permite comprender cómo los fenómenos climáticos se expresan en lugares concretos, desde el retroceso de glaciares hasta las modificaciones en ecosistemas y zonas costeras. En este contexto, señala que contar con información asociada a coordenadas permite identificar dónde ocurren los cambios y apoyar la toma de decisiones.

Pastene adjudicó en 2026 un proyecto de investigación de la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos (ANEPE), dependiente del Ministerio de Defensa Nacional, denominado “Geoinformación y cambio climático en la Antártica: implicancias territoriales y estratégicas para Chile”.

La iniciativa busca abordar la relación entre territorio, información y planificación frente a los desafíos asociados al cambio climático en la Antártica. Según plantea el investigador, Chile, por su condición de país antártico, mantiene una relación directa con este territorio y con los procesos ambientales que ocurren en el extremo sur del planeta.

Además de su trabajo académico, Pastene desarrolla actividades educativas relacionadas con geografía, geoinformación y variabilidad ambiental, acercando estos contenidos a nuevas generaciones. A su juicio, la Antártica representa una oportunidad para comprender la importancia de la ciencia y el análisis territorial en el estudio del futuro climático.





Fuente: El País