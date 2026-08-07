MTT INFORMA CONTINUIDAD DEL SERVICIO MARÍTIMO SUBSIDIADO AYSÉN - MAGALLANES

El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT) dio a conocer que las diligencias realizadas en el servicio marítimo subvencionado interregional Puerto Yungay - Caleta Tortel - Puerto Edén - Puerto Natales, finalizaron positivamente tras la suscripción de un acuerdo con la empresa TABSA, lo que permitirá garantizar la continuidad operativa de la ruta.

Al respecto el seremiTT Boris Romero, hizo un llamado a la tranquilidad y explicó que "por parte del MTT se firmó la resolución que aprueba el contrato, la cual ya fue ingresada a la Contraloría General de la República. Este es un servicio que es muy bien evaluado por todos los usuarios y que nos ayuda a mantener la conectividad con nuestros vecinos de la región de Magallanes. Deseamos que el subsidio continúe con la misma calidad que se ha prestado hasta el momento, y, por lo tanto, se tomarán todos los resguardos para mantener su estándar".

En tanto, desde la región de Magallanes y de la Antártica Chilena, el seremiTT Allan Stowhas destacó la importancia de dar continuidad al servicio que otorga conexión a una localidad tan aislada como Puerto Edén. "Nosotros gestionamos que cada uno de los residentes cuente cada año con la credencial que le otorga el beneficio de las tarifas rebajadas. Asimismo, seguimos muy de cerca las necesidades que se pueden ir presentado en esta apartada comunidad" afirmó la autoridad ministerial.

Concejales de la comuna de Tortel, se mostraron aliviados por la información entregada desde el MTT tras confirmarse que no se interrumpirá la conectividad marítima. "Nos vamos muy, muy contentos, y ha sido una noticia muy tranquilizadora de que no se nos va a suspender el servicio, que era lo más importante de saber. Tuvimos una reunión con el seremi de Transportes y Telecomunicaciones, el cual nos recibió y damos las gracias por eso, para tener de primera fuente la noticia oficial y dar la tranquilidad a nuestros vecinos. Es muy importante continuar con la conectividad en nuestra comuna y es el uso que hacemos todos los vecinos cada día o cada itinerario que tiene", indicó la concejala Alejandra Zurita.