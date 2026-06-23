CHILE EMPRENDE REÚNE EN UN SOLO LUGAR LA OFERTA PÚBLICA DE APOYO PARA EMPRENDEDORES, MIPYMES Y COOPERATIVAS

La plataforma impulsada por el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo permite acceder de manera simple y centralizada a programas, convocatorias, fondos, capacitaciones e instrumentos de apoyo disponibles para emprendedores, micro, pequeñas y medianas empresas, además de cooperativas.



Actualmente existe una amplia oferta pública de fomento productivo, pero gran parte de la información se encuentra distribuida en distintas plataformas y sitios web, dificultando el acceso a oportunidades para quienes buscan iniciar, fortalecer o hacer crecer un negocio. Frente a este escenario, Chile Emprende surge como una herramienta digital que reúne en un solo lugar la oferta pública disponible, facilitando la búsqueda y el acceso a información actualizada.



La plataforma cuenta con tres herramientas principales: un Buscador de Convocatorias que agrupa la oferta pública de instrumentos de fomento; una Búsqueda Personalizada que permite acceder, mediante Clave Única, a recomendaciones ajustadas a las características de cada empresa o cooperativa; y un Portal de Datos con estadísticas, indicadores e información actualizada sobre el ecosistema productivo nacional.



El seremi de Economía, Fomento y Turismo de Magallanes, Francisco Birke, invitó a la comunidad emprendedora a conocer esta herramienta señalando que “Chile Emprende es una plataforma digital que reúne la oferta de instrumentos de fomento productivo en un solo lugar. Cuenta con tres secciones: un buscador de convocatorias donde se agrupa la oferta pública de instrumentos de fomento; una búsqueda personalizada donde el usuario, a través de su Clave Única, podrá acceder a una oferta personalizada de productos y programas; y un portal de datos donde los usuarios pueden encontrar estadísticas, indicadores y datos actualizados de las cooperativas en Chile”.



Por su parte, la directora regional de Sercotec, Sabrina Garay, destacó que “desde Sercotec sabemos que el desafío no solamente está en emprender, sino encontrar la información oportuna en el lugar correcto. Es por eso por lo que invitamos a todos los emprendedores y las pequeñas empresas de Magallanes a conocer Chile Emprende, una plataforma digital que te permite conocer toda la oferta programática para hacer crecer tu negocio. El Presidente José Antonio Kast nos ha pedido que podamos fortalecer a quienes crean empleo, innovan y también dan un aporte a su región”.



Asimismo, agregó que “es por eso por lo que te invitamos a participar; si a Magallanes le va bien, a las pymes les va bien y a Chile le va bien”.



En tanto, el director regional de Corfo, Javier Romero, explicó que “en Chile, emprendedores, microempresas, pymes, cooperativas y empresarios pueden acceder a diversos programas, fondos y herramientas de apoyo público. Sin embargo, muchas veces esta información se encuentra dispersa, lo que dificulta conocer las oportunidades disponibles y postular a ellas. Para facilitar este acceso, el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo impulsó Chile Emprende, una plataforma que reúne en un solo lugar la oferta pública de apoyo al emprendimiento y al desarrollo empresarial”.



Romero agregó que “su objetivo es entregar información clara, ordenada y actualizada para que las personas puedan encontrar el instrumento que mejor se ajuste a sus necesidades, ya sea para iniciar, fortalecer o hacer crecer su negocio”.

Chile Emprende se encuentra disponible para toda la ciudadanía en www.chileemprende.gob.cl, donde emprendedores, empresas de menor tamaño y cooperativas pueden acceder a información relevante para potenciar sus proyectos y conocer las oportunidades que ofrece el Estado para apoyar su desarrollo.



