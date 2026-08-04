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4 de agosto de 2026

TORRES DEL PAINE SERÁ SEDE DEL PRIMER ENCUENTRO INTERNACIONAL DE ASTRO TURISMO

La iniciativa se desarrollará entre el 11 y el 13 de agosto en Villa Cerro Castillo y reunirá a especialistas nacionales e internacionales en astronomía, turismo científico y conservación.

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Entre el 11 y el 13 de agosto, la Villa Cerro Castillo será el escenario del Primer Encuentro Internacional de Astro Turismo en Torres del Paine, una iniciativa pionera en Chile que busca impulsar el desarrollo del turismo científico a partir de uno de los principales patrimonios naturales de la Región de Magallanes: la extraordinaria calidad de sus cielos nocturnos.

Durante tres jornadas, los asistentes podrán participar en conferencias, talleres especializados, actividades de observación astronómica y experiencias prácticas de astrofotografía, junto a destacados expositores nacionales e internacionales. El programa estará enfocado en dar a conocer el potencial del Astro Turismo como una herramienta para promover el desarrollo sostenible de los territorios, integrando ciencia, turismo, conservación del patrimonio natural y divulgación astronómica.

El encuentro cuenta con el respaldo de la Ilustre Municipalidad de Torres del Paine, encabezada por la alcaldesa Anahí Cárdenas Rodríguez, además del Instituto de la Patagonia de la Universidad de Magallanes, consolidando una alianza entre el sector público, el mundo académico y actores privados para fortalecer el posicionamiento de Magallanes como un destino de excelencia para el turismo científico y de naturaleza.

La ceremonia inaugural se llevará a cabo el martes 11 de agosto, a las 16:30 horas, en el Salón Gabriela Mistral de la Ilustre Municipalidad de Torres del Paine. La actividad contará con la presencia de autoridades regionales, representantes del sector turístico, instituciones públicas, investigadores y organizaciones vinculadas al desarrollo territorial.

Desde la organización destacaron que este encuentro representa un paso relevante para proyectar a Torres del Paine como uno de los principales destinos del hemisferio sur para la observación del cielo nocturno, aprovechando las excepcionales condiciones de sus cielos y promoviendo una oferta turística basada en la ciencia, la educación y la conservación.




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ALIANZA PÚBLICO-PRIVADA LANZA CAMPAÑA INTERNACIONAL PARA IMPULSAR A MAGALLANES COMO DESTINO TURÍSTICO INVERNAL EN ESTADOS UNIDOS

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