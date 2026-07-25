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25 de julio de 2026

INCAUTAN VELERO FRANCÉS QUE REALIZABA TURISMO ILEGAL EN LA REGIÓN DE MAGALLANES

Un trabajo conjunto entre Aduanas, la Armada y la PDI permitió detectar una embarcación que ofrecía servicios turísticos sin contar con las autorizaciones exigidas para operar comercialmente en Chile.

velero francés

Un operativo desarrollado por la Dirección Regional de Aduana de Punta Arenas, en coordinación con la Policía Marítima y la Policía de Investigaciones (PDI), permitió detectar e incautar un velero de bandera francesa que realizaba actividades de turismo de manera ilegal en la Región de Magallanes. La embarcación utilizaba el régimen de admisión temporal, el que permite el ingreso de naves con fines recreativos, pero no para desarrollar actividades comerciales.

De acuerdo con lo informado por Aduanas, la investigación permitió establecer que la empresa ofrecía paquetes turísticos sin contar con las autorizaciones necesarias para prestar servicios de transporte de pasajeros ni comercializar viajes dentro del país. Tras verificar los antecedentes, funcionarios de Aduanas, detectives del Departamento de Migraciones y Policía Internacional de Puerto Natales y personal de la Armada realizaron la fiscalización e incautación de la embarcación en Puerto Natales.

Durante el procedimiento también se detectaron antecedentes relacionados con un eventual incumplimiento de la Ley N° 21.325 de Migración y Extranjería, debido a que dos ciudadanos franceses presuntamente desarrollaban actividades remuneradas mientras se encontraban en Chile con visa de turismo. La PDI informó que presentó la denuncia correspondiente ante el Servicio Nacional de Migraciones.

El director regional de Aduanas de Punta Arenas, Reinhold Andronoff, señaló que este corresponde a un nuevo caso de uso indebido de embarcaciones extranjeras para ofrecer tours en la región, mientras que la Delegación Presidencial Regional destacó la coordinación entre las instituciones para fiscalizar el cumplimiento de la normativa vigente. Los antecedentes fueron remitidos a la Unidad Jurídica de la Aduana de Punta Arenas, que iniciará las acciones legales correspondientes.

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INCAUTAN VELERO FRANCÉS QUE REALIZABA TURISMO ILEGAL EN LA REGIÓN DE MAGALLANES

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