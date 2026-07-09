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9 de julio de 2026

LATAM, CORMAG Y HYST APUESTAN POR FORTALECER EL TURISMO INVERNAL CON PROMOCIÓN EN NORTEAMÉRICA

Buenos días región

cormaghyst

Una campaña de promoción internacional orientada al mercado estadounidense está desarrollando la Corporación de Desarrollo de Magallanes (Cormag), junto a la Asociación Gremial de Hoteles y Servicios Turísticos de Torres del Paine (HYST) y la aerolínea Latam, con el propósito de fortalecer la llegada de visitantes durante la temporada invernal a la región.

La iniciativa fue abordada este jueves en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones por la gerenta general de HYST, Sara Adema, y la gerenta general de Cormag, Yenny Oyarzo, quienes entregaron detalles del proyecto que comenzó el pasado 24 de junio y que permanecerá activo durante tres meses.

Durante la entrevista, Oyarzo explicó que la campaña corresponde a una iniciativa de financiamiento compartido entre el Gobierno Regional y el sector privado.



"En este caso con la asociación gremial de HYST estamos desarrollando una iniciativa 50 y 50. Eso quiere decir que el gremio junto a Cormag están cofinanciando un 50% una campaña digital en el mercado de Estados Unidos y es una campaña que ya partió y que va a cumplir tres meses online full junto con una aerolínea que es una de las principales que trae visitantes a nuestra región, que es Latam".


La ejecutiva señaló que la elección del mercado estadounidense responde a que es el principal emisor de turistas extranjeros hacia el Parque Nacional Torres del Paine y, por extensión, hacia Magallanes.

Por su parte, Sara Adema destacó la importancia estratégica del proyecto para el sector turístico regional.



"Es un mercado que para nosotros es importantísimo. Hoy tenemos que trabajarlo con Latam. Las relaciones siempre han estado muy altas en el sentido de que podemos realizar distintas acciones y distintas instancias para coordinar otros tipos de proyecto, pero en este minuto estamos contentos de que ya partió".


La campaña contempla difusión mediante plataformas digitales como YouTube, Google, Facebook, Instagram y publicidad programática, además de presencia en los salones VIP de Latam en Miami, con el objetivo de captar viajeros interesados en experiencias distintas a la temporada estival.

En ese sentido, Oyarzo explicó que la promoción busca mostrar una oferta turística mucho más amplia.



"La idea es poder capturar ese viajero que ha venido en temporada estival y mostrarle que en Magallanes también tenemos otros atractivos y tenemos ofertas no solo en hotelería, sino que también en gastronomía, transporte, algunas actividades de ocio y mostrarle también que en la estación invernal los colores cambian. Es diferente la experiencia, los cielos rojos que tanto nos gustan a nosotros compartirlos con el mundo".


La gerenta de Cormag añadió que la campaña tiene un enfoque regional, incorporando imágenes y atractivos de las cuatro provincias de Magallanes.



"Tenemos que decir que hemos seleccionado diferentes registros de paisajes invernales de las cuatro provincias que han sido entregadas a Latam y que en la campaña van a ser mostradas, así que van a estar todos representados. La belleza de cada uno de nuestros destinos y la idea es poder atraer visitantes en invierno".


Adema enfatizó que la promoción considera toda la cadena de valor del turismo y no únicamente los principales atractivos naturales.



"Nosotros como asociación en lo que es promoción siempre integramos a la región. Siempre vamos como abanderados de Magallanes (...) y esta campaña claramente es para impulsar la promoción invernal, pero de Magallanes completa".


Respecto de la inversión, las representantes precisaron que alcanza los 279 millones de pesos, financiados en partes iguales por Latam y Cormag mediante recursos provenientes del Gobierno Regional.

Finalmente, ambas ejecutivas indicaron que durante el desarrollo de la campaña se recibirán informes mensuales con métricas y alcance, información que permitirá evaluar los resultados de la estrategia y proyectar nuevas acciones para fortalecer el turismo invernal en los próximos años.





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