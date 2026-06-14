CORMAG IMPULSA NUEVA ESTRATEGIA DE TURISMO MICE Y ACADEMIA DE EMPRENDIMIENTO PARA JÓVENES EN MAGALLANES

La Corporación de Desarrollo de Magallanes (Cormag) presentó dos importantes iniciativas orientadas al fortalecimiento económico y productivo de la región: un seminario sobre turismo MICE para enfrentar la estacionalidad invernal y una Academia de Emprendimiento Joven que actualmente trabaja con estudiantes de establecimientos técnico-profesionales de Punta Arenas. Los detalles fueron abordados por su gerente general, Jenny Hoyarzo Alvarado, durante una entrevista en Y tú qué opinas de Polar Comunicaciones.

Respecto al turismo MICE —segmento vinculado a reuniones, incentivos, congresos, conferencias y exhibiciones—, la ejecutiva explicó que Cormag busca avanzar en la creación de una oficina especializada que permita posicionar a Magallanes como destino para eventos de negocios y convenciones. Como parte de este proceso, el próximo 18 de junio se realizará en la Universidad de Magallanes el seminario “Desafíos, tendencias y oportunidades para superar la estacionalidad invernal”, que reunirá a expertos nacionales y actores regionales del sector.

Durante Y tú qué opinas, Hoyarzo destacó que este tipo de turismo puede generar un impacto significativo en la economía local durante los meses de menor actividad turística, especialmente mediante eventos de formato boutique. Asimismo, señaló que la iniciativa busca involucrar a una amplia red de proveedores de servicios, incluyendo transporte, producción audiovisual, traducción, gastronomía, hotelería, actividades culturales y organización de eventos.

La gerente general de Cormag también abordó el desarrollo de la Academia de Emprendimiento Joven, iniciativa impulsada junto al programa PACE de la Universidad de Magallanes. El proyecto considera la participación de 150 estudiantes de cinco establecimientos educacionales de Punta Arenas, quienes trabajan en la elaboración y fortalecimiento de ideas de negocio que serán presentadas en una muestra programada para agosto. La experiencia busca fomentar el emprendimiento desde etapas tempranas y proyectar su expansión a otras provincias de la región.





​

