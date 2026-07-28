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28 de julio de 2026

ACUERDO ENTRE EMPRESA MAGALLÁNICA Y OPERADOR CHINO IMPULSARÁ EXCLUSIVO PROGRAMA TURÍSTICO A LA ANTÁRTICA

​Con el apoyo de ProChile, la empresa chilena Antarctica21 y el operador turístico "Mulin Youhao" lanzaron un programa chárter para la temporada 2026-2027 que permitirá ofrecer expediciones a bordo del "Magellan Discoverer".

mulinyouhao

Un nuevo hito para la cooperación turística entre Chile y China se concretó en Beijing, donde el operador turístico polar de alta gama "Mulin Youhao" firmó un acuerdo de cooperación estratégica con la empresa chilena "Antarctica21" para lanzar un programa chárter exclusivo durante la temporada 2026-2027. 

El acuerdo contempla el desarrollo de un itinerario especialmente diseñado para viajeros chinos a bordo del Magellan Discoverer, embarcación construida por el astillero chileno ASENAV, en Valdivia, y reconocida como uno de los primeros buques de expedición polar del mundo equipados con un sistema de propulsión híbrido diésel-eléctrico. 

El programa, de once días de duración, combinará transporte aéreo, terrestre y marítimo, permitiendo a los viajeros cruzar el mar de Drake, explorar la Península Antártica y complementar la experiencia con visitas a algunos de los paisajes más emblemáticos de Chile, entre ellos el Parque Nacional Torres del Paine. 

La directora regional de ProChile en Magallanes, Alejandra Covacevich, valoró este acuerdo porque "representa un paso relevante para acercar a China al turismo en la zona austral de Chile, incluyendo el Territorio Antártico Chileno. Estamos confiados en que esta relación será fructífera y beneficiosa no solo para Antarctica21, sino también para los demás operadores turísticos de Magallanes". 

Apertura de un mercado estratégico 

La CEO de Antarctica21, Verónica Peragallo, destacó que "este acuerdo representa un paso muy relevante en la apertura de Antarctica21 hacia mercados de alto valor y confirma el interés internacional por experiencias antárticas diseñadas desde Chile. Para nuestra compañía significa fortalecer nuestro posicionamiento como operador especializado, innovador y comprometido con una forma responsable de acercar a los viajeros al Continente Blanco". 

Peragallo destacó además que "la concreción de este acuerdo ha sido posible gracias a un trabajo sostenido de articulación y promoción, en el que el apoyo de la oficina de ProChile en Beijing ha sido fundamental. Su conocimiento del mercado, la conexión con actores relevantes de la industria turística china y el acompañamiento durante el proceso comercial fueron claves para transformar una oportunidad de posicionamiento en un acuerdo concreto para la temporada 2026-2027". 

El turismo se ha consolidado como uno de los sectores de mayor dinamismo en la relación bilateral entre Chile y China. De acuerdo con cifras de Sernatur, durante 2025 arribaron al país 42.857 turistas chinos, un 20% más que el año anterior y la cifra más alta registrada históricamente para este mercado, antecedentes que respaldan el potencial de iniciativas como este nuevo programa chárter entre ambos países. 

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