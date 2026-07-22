ESTUDIO DE RANKMI: 54% DE LOS TRABAJADORES EN CHILE DEMANDAN DE LAS EMPRESAS “MÁS RECONOCIMIENTO DE LOGROS Y ESFUERZOS”

Chile lidera en clima laboral, a diferencia del resto de los países de la región, pero es donde más se exige reconocimiento de los logros realizados, por parte de los trabajadores. Así lo refleja el Pulso de Bienestar Laboral 2026 de la empresa de gestión de personas Rankmi, que analizó las percepciones de quienes laboran en distintas empresas.

El estudio se basó en 4.713 respuestas de trabajadores de cuatro mercados en los que tiene presencia la compañía: México, Perú, Chile, Colombia; y otros países de la región en menor proporción, como Ecuador, Panamá, Paraguay y Argentina.

En el país, 54% de los trabajadores considera que las empresas deberían mejorar el reconocimiento de los logros y esfuerzos de las personas, convirtiéndose en el porcentaje más alto de la región con un promedio de 48,8%. Por su parte, México (43,7%), Perú (50,2%), Colombia (52,5%) y el resto de Latinoamérica (51,9%) también presentan una ponderación alta en esta categoría, por sobre otras opciones como más flexibilidad o reducir la sobrecarga laboral.

A nivel local, apoyar la salud mental también es otro de los aspectos que los encuestados piden a las empresas mejorar. Un 33,4% cree que las organizaciones en las que se desempeñan deben fortalecer el apoyo en esta materia. Esta cifra también se ubica por sobre el promedio regional (28,7%).

El estudio también muestra que el bienestar cotidiano está determinado principalmente por la calidad de las relaciones laborales. Del total de encuestados -debían elegir dos opciones- a nivel regional, el 47,3% declara que un buen ambiente y relaciones de trabajo son los factores que más influyen en este aspecto, seguido por flexibilidad (44,7%), oportunidades de crecimiento y desarrollo (41,4%), sentirse valorado y reconocido (25,9%), claridad y organización del trabajo (21,4%) y buen liderazgo (21,3%).

Chile lidera en clima laboral

En tanto, 60,2% de los trabajadores chilenos afirma que el buen ambiente y las relaciones de equipo son el factor que más influye en su bienestar, también muy por encima del promedio regional (47,3%). A modo de contraste, solo un 38,9% menciona la flexibilidad y el equilibrio entre la vida personal y laboral, mientras que al final se sitúan opciones como el crecimiento y desarrollo (37,9%) y sentirse valorado (28,4%).

En ese sentido, el análisis de Rankmi concluye que, si bien el buen clima laboral es el principal motor del bienestar en el país, la principal deuda de las empresas sigue siendo el reconocimiento al esfuerzo de sus colaboradores. Con todo, el cofundador y actual director de recursos humanos, Felipe Cuadra, señala que “el bienestar laboral dejó de ser un beneficio corporativo complementario o un adorno estacional para convertirse en la infraestructura básica de la productividad”.

Y agrega: “Hoy el diferenciador competitivo de las organizaciones exitosas no está en ofrecer recetas universales, sino en la capacidad de escuchar y segmentar las demandas para acortar la brecha entre la validación que el colaborador exige y la energía real que vive en su día a día”.

El análisis por edades refleja una fractura emocional en los mandos medios. “Los Millennials sostienen la operación de las empresas, pero pagando el costo más alto de salud mental” indican entre las conclusiones al mostrar que este grupo cuenta con la menor tasa de energía (22,7%) y el mayor índice de agotamiento crónico de la región (13,5%).

En contraste, indican que la madurez o Economía Plateada “posee una salud emocional envidiable, pero sus motivadores son radicalmente opuestos a los jóvenes. Replicar planes de carrera e incentivos de desarrollo vertical en mayores de 50 años es un error de diseño profundo; ellos demandan comunidad, respeto y alivio de cargas operativas”.



