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21 de julio de 2026

SÍMBOLO Y OSCURIDAD: MADAME SEFIROT LANZA SU NUEVO SENCILLO "MALOIK"

La banda chilena Madame Sefirot , desde Punta Arenas, presenta "Maloik" , su más reciente sencillo.

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Con una propuesta que fusiona atmósferas oscuras, melodías envolventes y una interpretación intensa, "Maloik" profundiza en la fortaleza personal como principal herramienta para enfrentar las influencias nocivas. Este lanzamiento reafirma la identidad artística de Madame Sefirot, consolidando un sonido donde la elegancia, la oscuridad y la fuerza convergen para dar vida a relatos cargados de misticismo y emoción, manteniendo la esencia que caracteriza a la banda desde sus inicios.

Maloik ya está disponible en todas las plataformas digitales 


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La Corte de Apelaciones de Punta Arenas rechazó hoy –lunes 20 de julio– el recurso de nulidad deducido por la defensa en contra de la sentencia que condenó a J.M.Q.C. a la pena de 7 años de presidio efectivo, en calidad de autor del delito tentado de femicidio íntimo. Ilícito perpetrado en abril del año pasado, en la comuna.

La Corte de Apelaciones de Punta Arenas rechazó hoy –lunes 20 de julio– el recurso de nulidad deducido por la defensa en contra de la sentencia que condenó a J.M.Q.C. a la pena de 7 años de presidio efectivo, en calidad de autor del delito tentado de femicidio íntimo. Ilícito perpetrado en abril del año pasado, en la comuna.

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