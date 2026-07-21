SÍMBOLO Y OSCURIDAD: MADAME SEFIROT LANZA SU NUEVO SENCILLO "MALOIK"

Con una propuesta que fusiona atmósferas oscuras, melodías envolventes y una interpretación intensa, "Maloik" profundiza en la fortaleza personal como principal herramienta para enfrentar las influencias nocivas. Este lanzamiento reafirma la identidad artística de Madame Sefirot, consolidando un sonido donde la elegancia, la oscuridad y la fuerza convergen para dar vida a relatos cargados de misticismo y emoción, manteniendo la esencia que caracteriza a la banda desde sus inicios.

Maloik ya está disponible en todas las plataformas digitales



