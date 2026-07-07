LOS VASQUEZ LLEGAN A PUNTA ARENAS CON SU GIRA "AMORES DE INVIERNO": QUEDAN LAS ÚLTIMAS ENTRADAS PARA SUS DOS PRESENTACIONES

Punta Arenas se prepara para recibir uno de los conciertos más esperados de este invierno. Los Vasquez llegarán a la ciudad los próximos 10 y 11 de julio con su gira "Amores de Invierno", un espectáculo que ha convocado a miles de personas a lo largo del país y que ya entra en su recta final de venta, con las últimas entradas disponibles para ambas

presentaciones.



A poco tiempo de haber celebrado sus 15 años de trayectoria con dos Movistar Arena completamente agotados, y tras el éxito de "Por la Carretera", una de las canciones más tocadas del 2025, Los Vasquez continúan recorriendo Chile con su nueva gira nacional de invierno titulada "Amores de Invierno".





Este nuevo recorrido ha llevado al dúo por teatros y casinos a lo largo del país, en una propuesta pensada para vivir una experiencia más cercana e íntima con su público. La gira promete una mezcla perfecta de romanticismo y baile, sello característico del dúo coyhaiquino.





Tras presentarse con gran éxito en distintas ciudades del país, Ítalo y Enzo Vásquez llegarán a Punta Arenas para reencontrarse con el público magallánico en dos noches donde repasarán los grandes éxitos que han marcado su carrera, además de las canciones que forman parte de esta nueva etapa musical.



Con una alta demanda de tickets, la producción confirmó que quedan las últimas entradas disponibles para ambos conciertos, por lo que el llamado es a asegurar los últimos lugares y ser parte de una de las giras más importantes del invierno.



Los conciertos se realizarán los días 10 y 11 de julio, a las 21:00 horas, en Casino Dreams Punta Arenas. Las entradas continúan disponibles a través de www.ticketmaster.cl.

