DELEGADO LIBER LAZO OFRECE DISCULPAS PÚBLICAS POR DECLARACIONES SOBRE JOVEN FALLECIDO EN PUERTO NATALES

El delegado presidencial provincial de Última Esperanza, Liber Lazo, emitió una declaración pública en la que ofreció disculpas a la familia del joven de Puerto Natales fallecido, así como a sus seres queridos y a la comunidad natalina, por las declaraciones que realizó durante una entrevista la mañana de este lunes.

A través de un video, la autoridad reconoció que cometió un grave error al referirse al caso, señalando que "bajo ninguna circunstancia" debió exponer antecedentes de la vida privada del joven, estigmatizar su memoria ni vulnerar el dolor de su entorno en medio del proceso de duelo.

Asimismo, Lazo lamentó la revictimización que, según indicó, provocaron sus palabras, manifestando que asume con humildad la responsabilidad por lo ocurrido.

En su declaración, también abordó la importancia de tratar los temas relacionados con la salud mental con respeto, empatía y responsabilidad, enfatizando que se trata de un desafío que debe ser enfrentado con un enfoque de cuidado hacia las personas y sus familias.

El delegado presidencial provincial reafirmó además su compromiso de continuar impulsando acciones orientadas a la prevención, el fortalecimiento del cuidado de las personas y el acompañamiento a las familias que enfrentan situaciones complejas.

Finalmente, Liber Lazo reiteró sus más sinceras condolencias a la familia del joven fallecido y a todas las personas que hoy viven esta irreparable pérdida, insistiendo en sus disculpas por el impacto que generaron sus declaraciones.

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