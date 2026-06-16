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16 de junio de 2026

GOBIERNO EN TERRENO ACERCÓ BENEFICIOS Y SERVICIOS A PESCADORES ARTESANALES DE PUERTO NATALES

La jornada permitió orientar a trabajadores del sector respecto a beneficios estatales, además de generar un espacio de diálogo sobre las necesidades y desafíos de la actividad pesquera artesanal.

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Este lunes último, en dependencias del Terminal Pesquero de Puerto Natales, la Delegación Presidencial Provincial de Última Esperanza desarrolló una nueva jornada del programa Gobierno en Terreno, iniciativa destinada a acercar la oferta pública y los servicios del Estado a la comunidad.

La actividad estuvo especialmente orientada al sector de la pesca artesanal, permitiendo que pescadores y sus familias accedieran a orientación y apoyo en la activación del cupón de gas licuado, así como en la postulación y consultas relacionadas con el bono para la pesca artesanal.

Durante la jornada, funcionarias de la Delegación Presidencial junto a funcionarios de Sernapesca, atendieron diversas consultas y realizaron acompañamiento en trámites, facilitando el acceso a beneficios estatales dirigidos a las familias del sector.

En la ocasión, el delegado presidencial provincial de Última Esperanza, Liber Lazo Navarro, recorrió las instalaciones del Terminal Pesquero junto al presidente de la Asociación Gremial de Pescadores Artesanales y dirigente sindical, Jaime Aburto, interiorizándose sobre el funcionamiento del recinto y las principales necesidades de quienes desarrollan esta actividad productiva.

Al respecto, Jaime Aburto valoró la realización de la jornada y la presencia de la autoridad en terreno. “Me parece muy bien la preocupación del delegado por darle una mirada especial al sector pesquero, considerando la importancia de su labor y el aporte económico que realiza a la provincia y a la región. Esperamos que esta no sea la única oportunidad para realizar este tipo de actividades. Además, pudimos mostrar las instalaciones y explicar cómo opera el terminal pesquero”, señaló.

El dirigente también destacó los trabajos de mantención que actualmente se ejecutan en el cabezo sur del muelle, labores desarrolladas por la Dirección de Obras Portuarias y que consideran reparaciones en defensas, vitas y luminarias, entre otros elementos de infraestructura.

Por su parte, el delegado presidencial provincial destacó la relevancia histórica y económica de la pesca artesanal para Puerto Natales. “La pesca artesanal para nosotros es una actividad fundamental. Puerto Natales nació como puerto y su historia está estrechamente vinculada al mar y a la actividad pesquera. Hoy tuvimos la oportunidad de recorrer las instalaciones del Terminal Pesquero, conocer de primera fuente su funcionamiento y acompañar a quienes trabajan en esta importante industria. A través de Gobierno en Terreno estamos acercando beneficios y servicios a los pescadores artesanales, apoyados también por Sernapesca, fortaleciendo así la presencia del Estado donde más se necesita”, afirmó la autoridad.

La Delegación Presidencial Provincial de Última Esperanza reiteró su compromiso de continuar desarrollando actividades en terreno que permitan fortalecer el vínculo entre las instituciones públicas y la comunidad, promoviendo una atención más cercana y oportuna para las personas.

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