CONSEJERO MAX SALAS SOBRE ZONA FRANCA "EL MODELO QUE TENEMOS HOY DÍA ES EXACTAMENTE EL MODELO QUE LA REGIÓN NO NECESITA"

Una crítica evaluación de los primeros meses del Gobierno en Magallanes realizó el consejero regional Max Salas Illanes durante una entrevista concedida la mañana de este lunes al programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, donde abordó materias políticas, económicas y de desarrollo regional, además de referirse a la situación del delegado presidencial provincial de Última Esperanza, los proyectos estratégicos para la región y el futuro de la concesión de Zona Franca.

Durante la conversación, Salas sostuvo que el principal problema que enfrenta el país no corresponde a la seguridad ni a la economía, sino a la pérdida de confianza de la ciudadanía en las instituciones.







"La gran crisis que vive Chile, y aquí es una opinión muy personal, pero la puedo fundamentar, no es ni de seguridad ni de economía ni de ninguno de los otros problemas, ni de salud ni de educación. La gran crisis que vive Chile ya hace muchos años, y hay un in crescendo, es de la falta de credibilidad. Por el auge de este fenómeno de la corrupción, que genera una situación social inmanejable porque no hay confianza para nada".



El consejero señaló que esa situación, a su juicio, no ha sido comprendida por el Ejecutivo y afirmó que las señales entregadas durante los primeros meses de gestión no representan los principios que esperaba de la actual administración.

En ese contexto, también manifestó una visión crítica respecto del funcionamiento del aparato público en la región.







"Hay una falta de liderazgo terrible. Yo lo veo no en todos los seremis, porque hay algunos que uno puede destacar que tienen una idea de conducir el servicio para generar un redireccionamiento al servicio, pero la mayoría vienen en una calidad de voceros de lo que le dicen los funcionarios públicos o los funcionarios de carrera que están ahí, que vienen de administraciones anteriores".



Agregó que esa situación termina favoreciendo la inercia administrativa.

​





"Cuando hay este vacío, esta falta de liderazgo, lo que se produce es que prima la ley básica del ser humano, la ley del mínimo esfuerzo (...) y eso es lo que yo estoy viendo en gran parte del aparataje público de la región".





Defensa al delegado de Última Esperanza



Otro de los temas abordados fue la controversia que involucra al delegado presidencial provincial de Última Esperanza, Liber Lazo, tras sus declaraciones públicas relacionadas con la muerte de un joven en Puerto Natales.

Si bien reconoció que la autoridad cometió un error comunicacional, Salas sostuvo que no corresponde removerlo del cargo.

​





"Yo creo que Liber Lazo no hizo nada de eso y se equivocó. Dicho eso, a mí me parece inaudito lo que ha venido ocurriendo después de ese traspié, porque todo el mundo sabe (...) que no hubo una mala intención, no hubo un desdén, no hubo ningún interés de burlarse de la víctima, sino que fue una mala expresión".



Asimismo, afirmó que destituirlo enviaría una señal equivocada.







"Sería un despropósito desvincular a una persona, una autoridad, que expresó mal una idea. Sería un súper desincentivo para el resto de las autoridades designadas".



El consejero añadió que la situación evidencia la importancia de la preparación comunicacional de quienes ejercen cargos públicos.







"Hoy día las autoridades saben que estamos en ese proceso. Yo creo que lo que le pasó a Liber Lazo fue que no comprendió que no era esa la manera de llevar adelante una conversación en un medio de comunicación. Tú tienes que ser simple, claro, directo a la línea y sin un rodeo".





Valora iniciativas del Minvu



Pese a sus críticas generales, Salas destacó la gestión del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, señalando que observa esfuerzos por impulsar iniciativas distintas en la región.







"Es de los pocos ministerios y seremías locales que veo una gestión que le están intentando imprimir un sello propio. Hay iniciativas interesantes. Estos pequeños proyectos habitacionales que se quieren desarrollar en sitios pequeños (...) van a abrir la oferta de constructoras a las constructoras medianas o pequeñas".



También valoró el liderazgo del ministro de Vivienda.







"Es de las pocas autoridades con carácter que yo he visto hasta hoy día en esta gestión".





Reparos por hidrógeno verde y coordinación regional



Respecto del desarrollo de la industria del hidrógeno verde, Salas manifestó preocupación por el rol que desempeña la Delegación Presidencial Regional en la coordinación de los distintos servicios públicos.







"Me preocupa que sea ella la que lidere la coordinación de los ministerios (...) cuando esta empresa HNH vio reducido a un 10% las observaciones que tenía. (...) Yo lo anticipé, yo dije: 'Esto va a ser feo'. No está bien".



Aunque aclaró que no cuestiona necesariamente el número de observaciones técnicas, sostuvo que existen elementos que, a su juicio, generan dudas respecto del proceso.



Desarrollo energético y acuicultura



Durante la entrevista también abordó el desarrollo energético y la exploración petrolera, valorando los nuevos proyectos de ENAP.







"Es muy buena noticia que ENAP desarrolle una nueva técnica, una nueva forma de perforación horizontal y ojalá eso le abra las puertas al desarrollo energético de la región".



En materia de salmonicultura, indicó que las mejoras de competitividad son positivas, pero insistió en que el desafío de fondo sigue siendo el ordenamiento territorial y la planificación del borde costero.







"Lo que necesitamos en nuestra región es de una buena vez entender qué es lo que estamos haciendo con la zonificación del borde costero y con el ordenamiento territorial (...) Esperamos que este ordenamiento se haga de mejor manera, de una manera más integral, que incorpore todas las variables".





Críticas al actual modelo de Zona Franca



Finalmente, Salas se refirió al proceso que impulsa el Consejo Regional para analizar el futuro de la concesión de Zona Franca con miras al año 2030, cuestionando el funcionamiento del modelo vigente.







"Yo pienso que el modelo que tenemos hoy día es exactamente el modelo que la región no necesita. En todo sentido de la palabra. No hay ninguna diferencia desde el punto de vista de precio y competitividad de ir a Zona Franca que ir fuera de Zona Franca. Hoy día Zona Franca es un mall más".



Asimismo, criticó la postura del gobernador regional sobre este tema.







"Me extraña que el gobernador Flies no sea capaz de ver eso (...) Yo espero que esto cambie en 180 grados".



