ESTUDIO VINCULA LA VISITA A MUSEOS, TEATROS Y CINES CON UN ENVEJECIMIENTO MÁS SALUDABLE

Un estudio desarrollado por investigadores del Instituto de Ciencias de Tokio, en Japón, identificó una asociación entre la participación regular en actividades culturales y un envejecimiento fisiológico más lento. Los resultados fueron publicados en la revista científica Epidemiology & Community Health y se basan en el análisis de datos de 1.899 adultos de 50 años o más residentes en Inglaterra.

La investigación evaluó la denominada edad fisiológica, que refleja el estado funcional del organismo a partir de indicadores como la presión arterial, la capacidad pulmonar, el índice de masa corporal, la fuerza de agarre y la velocidad al caminar. Además, los participantes informaron con qué frecuencia asistían a museos, galerías de arte, teatros, conciertos, óperas y cines.

Los investigadores observaron que quienes registraban una mayor participación en actividades culturales presentaban una edad fisiológica promedio de 66,9 años, mientras que quienes asistían con menor frecuencia alcanzaban un promedio de 69,9 años. Tras ajustar variables como ingresos, empleo y enfermedades crónicas, el estudio concluyó que cada aumento de un punto en la participación cultural se asociaba con una reducción de 0,085 años en la edad fisiológica.

Los autores plantean que las actividades culturales podrían favorecer el fortalecimiento de las relaciones sociales, promover hábitos de vida saludables y contribuir al bienestar mental. No obstante, precisan que se trata de un estudio observacional, por lo que no permite establecer una relación de causa y efecto, y plantean la necesidad de desarrollar nuevas investigaciones para profundizar en estos resultados.

Fuente: La Tercera