Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
ARCA OLIVA
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
1080x1080-Promociones-anuales-de-SPA---Junio
YOPPERN NUEVO 336x336
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
ANDES SALUD
BANNER COVEPA 336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNERS SANCHEZ 336X336-07
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
RED SALUD JUNIO 2026
publicite aqui

19 de julio de 2026

ESTUDIO VINCULA LA VISITA A MUSEOS, TEATROS Y CINES CON UN ENVEJECIMIENTO MÁS SALUDABLE

Una investigación realizada por científicos del Instituto de Ciencias de Tokio observó que las personas mayores que participan con mayor frecuencia en actividades culturales presentan una edad fisiológica promedio inferior a la de quienes rara vez lo hacen.

museos

Un estudio desarrollado por investigadores del Instituto de Ciencias de Tokio, en Japón, identificó una asociación entre la participación regular en actividades culturales y un envejecimiento fisiológico más lento. Los resultados fueron publicados en la revista científica Epidemiology & Community Health y se basan en el análisis de datos de 1.899 adultos de 50 años o más residentes en Inglaterra.

La investigación evaluó la denominada edad fisiológica, que refleja el estado funcional del organismo a partir de indicadores como la presión arterial, la capacidad pulmonar, el índice de masa corporal, la fuerza de agarre y la velocidad al caminar. Además, los participantes informaron con qué frecuencia asistían a museos, galerías de arte, teatros, conciertos, óperas y cines.

Los investigadores observaron que quienes registraban una mayor participación en actividades culturales presentaban una edad fisiológica promedio de 66,9 años, mientras que quienes asistían con menor frecuencia alcanzaban un promedio de 69,9 años. Tras ajustar variables como ingresos, empleo y enfermedades crónicas, el estudio concluyó que cada aumento de un punto en la participación cultural se asociaba con una reducción de 0,085 años en la edad fisiológica.

Los autores plantean que las actividades culturales podrían favorecer el fortalecimiento de las relaciones sociales, promover hábitos de vida saludables y contribuir al bienestar mental. No obstante, precisan que se trata de un estudio observacional, por lo que no permite establecer una relación de causa y efecto, y plantean la necesidad de desarrollar nuevas investigaciones para profundizar en estos resultados.

Fuente: La Tercera

estudiantes

ESTUDIO ADVIERTE DIFICULTADES DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS PARA COMPRENDER TEXTOS COMPLEJOS

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAGALLANES INVIERNO

ELENCOS CORALES MUNICIPALES CERRARON SU TEMPORADA DE INVIERNO CON EXITOSAS GALAS EN PUNTA ARENAS

Leer Más

Las presentaciones del Coro del Teatro Municipal y del Coro de Voces Blancas reunieron a cerca de 80 intérpretes en el Teatro Municipal José Bohr, con una amplia asistencia de público.

Las presentaciones del Coro del Teatro Municipal y del Coro de Voces Blancas reunieron a cerca de 80 intérpretes en el Teatro Municipal José Bohr, con una amplia asistencia de público.

GC 8
nuestrospodcast
museos

ESTUDIO VINCULA LA VISITA A MUSEOS, TEATROS Y CINES CON UN ENVEJECIMIENTO MÁS SALUDABLE

ARCA OLIVA
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
1080x1080-Promociones-anuales-de-SPA---Junio
BANNER COVEPA 336X336PX
ANDES SALUD
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
AQUA CHILE 336x336 (1)
YOPPERN NUEVO 336x336
museos

ESTUDIO VINCULA LA VISITA A MUSEOS, TEATROS Y CINES CON UN ENVEJECIMIENTO MÁS SALUDABLE

el amigo de la familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
GASCO
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
ARCA OLIVA
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
ANDES SALUD
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
BANNER COVEPA 336X336PX
BANNERS SANCHEZ 336X336-07
SUPER-G-GIF
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
marcos simpson

MARCOS SIMPSON RUBIO: EL MAESTRO DEL GRABADO EN ACERO QUE BUSCA RECONOCIMIENTO POR SU APORTE AL PATRIMONIO CHILENO

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
BANNER COVEPA 336X336PX
PAX
BRITANICO GIF (1)
CASINO
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
GASCO
AquaChile banner
BANNERS SANCHEZ 336X336-07
CASINO HYDRA SPA
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
fosisideadenegocio

60 EMPRENDIMIENTOS RECIBEN APOYO DE FOSIS PARA SU IDEA DE NEGOCIO EN PUNTA ARENAS

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250