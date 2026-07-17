HOSPITAL CLÍNICO DE MAGALLANES LLAMA A REFORZAR LA VACUNACIÓN ANTE CIRCULACIÓN DE VIRUS RESPIRATORIOS Y AUMENTO DE CASOS DE COQUELUCHE

La importancia de la vacunación, el fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica y la responsabilidad de la comunidad para enfrentar la Campaña de Invierno 2026 fueron algunos de los principales temas abordados por el doctor Ariel Figueroa, microbiólogo y jefe de Infecciones Asociadas a la Atención de Salud (IAAS) del Hospital Clínico de Magallanes, durante su participación esta mañana en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones.

En la entrevista, el especialista explicó que la preparación frente al invierno no comienza cuando aumentan las enfermedades respiratorias, sino que corresponde a un trabajo permanente que se desarrolla durante todo el año.







"La preparación de la campaña de invierno nosotros partimos con estas reuniones desde marzo de este año, pero la verdad es que esto es todo el año, o sea, ya desde lo que sacamos en limpio desde el año anterior. Eso ya es parte de la preparación para el año siguiente y así ha estado siendo desde ya varios años desde que nuestro establecimiento es centro centinela de vigilancia virus respiratoria. Entonces, en ese sentido estamos constantemente recolectando información. Y no solo recolectando, sino que también analizándola periódicamente para tomar medidas que nos permitan optimizar el uso de recursos tanto físicos como insumos como recursos humanos, también en pos de optimizar la atención de los pacientes", señaló.



Figueroa destacó que este trabajo involucra a múltiples equipos del recinto asistencial, desde profesionales clínicos hasta áreas informáticas y de laboratorio, lo que permite analizar oportunamente la evolución de los virus respiratorios y preparar la respuesta hospitalaria.

Uno de los ejemplos que mencionó fue el comportamiento del Virus Respiratorio Sincicial (VRS), recordando que en 2023 provocó una fuerte presión sobre el sistema pediátrico regional. Sin embargo, tras la implementación de la inmunización, la situación cambió significativamente.







"Se implementó la vacuna y vimos nosotros en tiempo real al año siguiente cómo las virus respiratorias disminuyeron drásticamente, sobre todo en población vacunada, que son los menores de un año. Actualmente la verdad es que tenemos casos de VRS en nuestra región, pero mucho menor, no hay un colapso del servicio de urgencia ni de los hospitalizados."



El especialista también advirtió sobre un fenómeno que ha llamado la atención durante este invierno: el aumento anticipado de influenza tipo B, situación que permitió al equipo epidemiológico reforzar oportunamente la atención en el Hospital Clínico.







"Otro fenómeno de este año, que también pesquisamos en tiempo real, es un aumento un poco anómalo, por ejemplo, de influenza B (...) nos permitió tomar medidas, nos adelantamos que ya vamos a tener quizás un pic conjunto entre influenza B e influenza A. Entonces reforzamos nuestra urgencia con profesionales."



Durante la conversación, el doctor Figueroa destacó que la pandemia dejó cambios positivos en los hábitos preventivos de la población, especialmente respecto al uso de mascarillas y la denominada "etiqueta de la tos".







"Siento que ha habido un cambio cultural. El hecho de estoy con síntomas respiratorios, voy a usar mascarilla si estoy en un lugar público, si estoy en un recinto cerrado, si estoy en un hospital, para qué decir. Siento que ha habido un cambio cultural. Obviamente el mensaje no penetra en el cien por ciento de la población, pero sí uno ve un mayor porcentaje y un mayor cuidado respecto a esto."



Asimismo, enfatizó que la vacunación no solo protege a quien la recibe, sino también a las personas más vulnerables.







"Quizá si yo me resfrío voy a estar un poco mal, con fiebre, pero el tema no es cuidarme a mí, sino hay que cuidar a la gente vulnerable."



Uno de los principales llamados estuvo dirigido a las mujeres embarazadas para vacunarse contra la coqueluche, enfermedad que ha experimentado un importante aumento de casos durante este año.







"Es importante hacer un llamado porque efectivamente ahora, como las vacunas han disminuido, actualmente hay un rebrote de esta enfermedad, es una enfermedad reemergente. Hace cinco años atrás no se veían casi casos. Actualmente tenemos un récord de casos este año de coqueluche. Y se debe principalmente a la menor vacunación contra esta enfermedad. Entonces es importante vacunar a los niños, pero más importante aún es que las embarazadas se vacunen, eso es protección directamente hacia su bebé."



Respecto al uso adecuado de la red asistencial, el profesional reiteró que las urgencias deben reservarse para situaciones realmente graves, mientras que patologías de menor complejidad pueden ser atendidas en otros dispositivos de salud.







"La urgencia son para urgencias (...) efectivamente también no todas las urgencias son para un servicio de urgencia (...) esa es la idea de fondo."



Finalmente, Figueroa reconoció que, si bien Magallanes presenta buenos indicadores de vacunación, aún existen grupos donde la cobertura debe mejorar, especialmente entre los adultos mayores.







"Estamos un poquito atrás respecto sobre todo en algunos grupos etarios, adultos mayores, por ejemplo. Estamos un poco deficitarios, entonces es importante hacer el llamado a acercarse a la atención de salud para vacunarse."



En ese contexto recordó que el Hospital Clínico de Magallanes mantiene operativo un punto de vacunación en el Consultorio Adosado de Especialidades (CAE Adulto), donde las personas pertenecientes a grupos de riesgo pueden inmunizarse sin necesidad de presentar una orden médica.







"Seguimos poniendo entre 15 a 20 vacunas de influenza al día, más algunas del COVID. Tenemos los medios, estamos vacunando, se pueden acercar. No es necesaria una orden médica para vacunarse si es de grupo de riesgo."



