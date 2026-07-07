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7 de julio de 2026

CESFAM 18 DE SEPTIEMBRE ATENDIÓ A MÁS DE 800 USUARIOS EN SU PRIMER DÍA DE MARCHA BLANCA

​Hasta las 14:00 horas, el recinto de salud registró 510 atenciones y, al finalizar la jornada, superó las 800 prestaciones entregadas a vecinos del sector.

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Tras su apertura, concretada tres días antes de lo programado, el nuevo Cesfam 18 de Septiembre vivió este martes una exitosa primera jornada de marcha blanca, sin registrar inconvenientes técnicos ni interrupciones en sus prestaciones. Desde las 08:00 horas, vecinos comenzaron a llegar al moderno establecimiento para acceder a consultas médicas, retiro de medicamentos, entrega de alimentos y otros servicios de salud, en una jornada que las autoridades calificaron como completamente normal.

"Puedo decir que el primer día de marcha blanca no hemos tenido ningún problema. La invitación a nuestros vecinos es que sepan que desde hoy ya comenzamos con las atenciones normales, a partir de las 8 de la mañana. Estamos con orientadores también, porque este es un edificio más grande y distinto al anterior, y creemos que en un par de semanas ya tendremos un flujo completamente normalizado", destacó el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, al realizar el balance de la primera jornada.

La autoridad comunal valoró especialmente que el recinto pudiera iniciar su funcionamiento tres días antes de la fecha originalmente prevista, una situación poco habitual en proyectos públicos. "Los trabajadores se sacaron la mugre durante el fin de semana para que todo estuviera operativo hoy. Gracias a eso no hemos tenido ninguna falla. Todo se pudo revisar con anticipación junto a Cormupa, el Servicio de Salud y la empresa constructora, con algunos detalles que surgieron  y que fueron subsanados, por lo que estamos muy contentos de que esta marcha blanca se esté desarrollando sin ningún tipo de problema", sostuvo Radonich.

Desde la Corporación Municipal de Punta Arenas (Cormupa), el encargado de Salud, Víctor Fuentes, señaló que el objetivo de la marcha blanca es poner a prueba todos los procesos antes de que el recinto opere a plena capacidad. "Estamos testeando el funcionamiento todos los días. Estamos presentes durante la mañana y la tarde, observando el flujo de personas y cómo los usuarios se orientan dentro del establecimiento", afirmó.

Por su parte, el director del Cesfam 18 de Septiembre, Martín Arguedas, destacó que el establecimiento inició su funcionamiento con la totalidad de su cartera de prestaciones disponible. "Tenemos ya abierta toda la cartera de servicios del Cesfam: consultas médicas, de enfermería, nutrición, trabajo social, atención odontológica de urgencia, despacho de alimentos, farmacia, rehabilitación y sala IRA. Todo estuvo disponible desde hoy para la comunidad", explicó.

Respecto de la demanda registrada durante esta primera jornada, Arguedas indicó que las consultas médicas se concentraron principalmente en pacientes con enfermedades crónicas que acudieron a sus controles habituales.

El recinto cuenta con cerca de 150 funcionarios y prestadores de servicios, además del SAPU, que atiende diariamente entre las 17:00 y las 23:30 horas patologías de baja y mediana complejidad. En total, el Cesfam 18 de Septiembre tiene una población inscrita de 18.312 usuarios.
PUESTA EN MARCHA CESFAM 18 DE SEPTIEMBRE (4)

NUEVO CESFAM 18 DE SEPTIEMBRE ADELANTA SU MARCHA BLANCA PARA ESTE MARTES

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