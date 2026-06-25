COLECTIVOS DE PUNTA ARENAS SUBIRÁN TARIFA DIURNA A $900 DESDE EL 23 DE JULIO

Un nuevo ajuste en las tarifas del transporte público menor comenzará a regir en la capital regional de Magallanes. La Asociación Gremial de Empresarios de Taxis Colectivos (Tacopa) confirmó un incremento en los valores del servicio urbano en Punta Arenas, el cual entrará en vigencia a partir del próximo 23 de julio de 2026.

Según informó el gremio, el reajuste responde al aumento sostenido de diversos costos operacionales y al alza del costo de vida que ha afectado a la Región de Magallanes en el último período. La modificación contempla incrementos de hasta $200, dependiendo del horario de funcionamiento del servicio.

De acuerdo con la nueva estructura tarifaria para el radio urbano de Punta Arenas, los valores quedarán establecidos de la siguiente manera: la tarifa diurna será de $900; la tarifa nocturna alcanzará los $1.000; el horario de trasnoche también se fijará en $1.000; mientras que domingos y festivos mantendrán un valor de $1.000.

El anuncio ha generado diversas reacciones entre los usuarios del sistema, quienes han manifestado preocupación a través de redes sociales por el impacto que este aumento podría tener en el presupuesto familiar, especialmente en un contexto de alzas generalizadas del costo de vida.

Ante estas críticas, desde el gremio aclararon que el procedimiento se encuentra regulado por la normativa vigente del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, la cual establece la obligación de informar cualquier modificación tarifaria tanto a la autoridad como a la ciudadanía con al menos 30 días de anticipación.

En esa línea, Tacopa sostuvo que el objetivo del anuncio es precisamente permitir una adecuada planificación de los gastos por parte de los usuarios antes de la entrada en vigencia del nuevo tarifario.

Con este reajuste, el transporte colectivo se suma a otros servicios que han registrado incrementos en sus costos durante el último año en la capital regional, en un escenario marcado por presiones económicas que continúan impactando el bolsillo de los habitantes de Punta Arenas.