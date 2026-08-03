SINDICATO DE ENAP MAGALLANES DESTACA EL BUEN MOMENTO DE LA EMPRESA, PERO PIDE FORTALECER EL DIÁLOGO CON LA ADMINISTRACIÓN Y LA CAPACITACIÓN TÉCNICA

El director del Sindicato de Trabajadores de ENAP Magallanes, Carlos Aro Velásquez, realizó un amplio análisis del escenario que vive la estatal durante una entrevista concedida esta mañana al programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, donde valoró los positivos resultados financieros obtenidos por la empresa, la reciente clasificación de riesgo otorgada por Fitch Ratings y el avance de nuevos proyectos energéticos, aunque advirtió que persisten desafíos en materia de relaciones laborales, seguridad, estructura organizacional y formación de capital humano.

Al comenzar su análisis, el dirigente señaló que la organización sindical observa con atención los cambios que ha experimentado la empresa durante los últimos meses, especialmente las modificaciones en su estructura ejecutiva.

"La verdad las cosas que nosotros, como organización sindical, lo que nosotros nos compete justamente es un tema que siempre nos mantiene preocupado y que tiene que ver con la estructura de ENAP. Indudablemente que aparecen nuevos proyectos, empresas coligadas que quieren trabajar justamente con ENAP (...), pero uno no deja de mirar el diario vivir y los cambios de estructura", expresó.

En ese contexto, recordó que recientemente se produjeron modificaciones en distintas gerencias de la empresa, situación que, a su juicio, obliga a realizar un seguimiento permanente.

"Hubo que hacer una reingeniería importante en esa gerencia (...) hay que estar en esa senda mirando siempre que las cosas vayan por el camino adecuado y que no se produzca ninguna distorsión respecto de aquello", sostuvo.

Respecto de la clasificación de riesgo obtenida por la estatal y de los resultados financieros del primer semestre, Aro aseguró que representan una señal positiva para el futuro de ENAP.

"Yo creo que sí, acompañado de buenos resultados también (...), me parece un éxito importante (...). Hay que reconocer que ENAP es una empresa que hoy día es exitosa y que hoy día justamente, si bien es cierto los factores exógenos que convergen ahí son importantes, hoy día está dando fruto y va a ser un tema importante justamente para la billetera fiscal", afirmó.

No obstante, manifestó que continúan existiendo inquietudes frente a los debates políticos sobre el futuro de las empresas estatales.

"Siempre está a la sombra lo que plantea justamente la privatización, con los retiros de utilidades, con algunas situaciones de que ya pretenden decir que las empresas del Estado ya no son muy eficientes", comentó.

Exploración, hidrógeno y nuevos proyectos

Durante la conversación también abordó el desarrollo de nuevos proyectos de exploración de hidrocarburos en Magallanes y la llegada de tecnología para perforación horizontal, destacando que la explotación convencional continúa siendo el principal negocio de la empresa.

"El negocio nuestro es el gas convencional hoy día, por lo tanto los reportes y las certificaciones son importantes para los reservorios que tenemos nosotros", explicó.

Asimismo, indicó que la incorporación de nuevos equipos especializados permitirá ampliar las capacidades de exploración en la región.

"Viene un equipo nuevo de vanguardia, de mayor jerarquía tecnológica, que va a venir a hacer los trabajos de exploración", señaló.

En relación con la planta de hidrógeno, informó que las obras presentan un importante nivel de avance.

"La planta de hidrógeno está en un 97%. Falta un tema de control y justamente ahí están haciendo algunas pruebas superficiales", indicó, agregando que algunos retrasos obedecieron a demoras en la llegada de equipamiento.

Consultado por el desarrollo de nuevas aplicaciones para el hidrógeno verde, particularmente en transporte pesado, reconoció que se trata de una alternativa con potencial, aunque todavía existen interrogantes respecto de su implementación.

Formación técnica y capital humano

Otro de los temas abordados fue la necesidad de fortalecer la formación técnica para responder a los requerimientos que impondrán tanto la industria de los hidrocarburos como los nuevos proyectos energéticos.

En esa línea, destacó el rol que pueden cumplir los Centros de Formación Técnica y otras instituciones de capacitación.

"Los CFT son un factor importante justamente para poder aprovechar esa sinergia de parte de los trabajadores y la gente que viene emergiendo (...). Es importante capacitar a la gente en áreas importantes como el caso justamente de hidrógeno verde y las nuevas energías, que son un aporte al currículum y que hoy día se requiere justamente en estas empresas", afirmó.

Además, sostuvo que la industria demanda trabajadores con estándares cada vez más altos.

"Hoy día los estándares están súper por sobre (...) hay un joven que hoy día ingresa, que es técnico nivel superior o ingeniero en ejecución, que maneja otros temas, habilidades blandas y otros efectos colaterales que hoy día importan", explicó.

Mayor vínculo con Casa Matriz

Uno de los principales planteamientos del dirigente fue la necesidad de fortalecer la comunicación entre el sindicato más grande del holding y la administración central de ENAP.

"El sindicato de Magallanes es el sindicato más amplio del holding (...), somos cerca de 920 socios (...) nosotros necesitamos consolidarnos con Casa Matriz, porque ahí están justamente todos los temas que convergen hacia abajo", sostuvo.

A su juicio, las conversaciones directas con los ejecutivos corporativos resultan fundamentales para conocer el rumbo de la empresa y transmitir oportunamente esa información a los trabajadores.

"Nosotros también somos agentes comunicantes para los trabajadores y nosotros tenemos que comunicar bien. Si comunicamos mal, estamos en un problema. Entonces ese es el tema que la empresa tiene que entender y no esconder la pelota", enfatizó.

Finalmente, Aro señaló que el sindicato espera avanzar en una relación más fluida con la administración, particularmente en materias laborales y de organización del trabajo.

"Las expectativas que tenemos nosotros es poder allanar un marco de conversación con la administración que sea más eficiente, que sea más eficaz (...). Tiene que haber justamente una apertura y una horizontalidad que es importante", concluyó.





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