SENADOR ALEJANDRO KUSANOVIC VALORÓ PROYECTOS DE EPA AUSTRAL Y EL AVANCE DEL CRÉDITO BID PARA NUEVAS OBRAS PORTUARIAS EN MAGALLANES

El senador por Magallanes, Alejandro Kusanovic Glusevic, realizó un amplio análisis sobre los principales desafíos que enfrenta la región en materia de inversión, infraestructura, desarrollo productivo y modernización del Estado durante una entrevista concedida esta mañana al programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones.

Uno de los principales temas abordados fue el estado de tramitación del Plan de Reconstrucción Nacional, iniciativa que, según explicó, se encuentra en su etapa final de discusión legislativa, restando principalmente la votación de las medidas relacionadas con la compensación a los municipios por la eliminación de contribuciones para adultos mayores.

Respecto del impacto que podría tener esta iniciativa en Magallanes, el parlamentario sostuvo que el principal beneficio será incentivar nuevas inversiones privadas.

"Yo creo que lo que va a hacer un poco, yo creo que a mí me habría gustado que hubiera sido un poquito más ambicioso este plan, pero lo que va a ayudar es a la reinversión del por parte de la industria, de la salmonicultura y la industria en general que se van a desfavorecidas para invertir. Yo creo que se va a ser el principal efecto que va a haber y espero que que sea lo mejor posible para la región y para Chile", señaló.

En esa línea, reiteró sus críticas a las dificultades que enfrenta la salmonicultura para expandirse en la región, afirmando que existe un amplio potencial aún sin desarrollar.

"Nosotros tenemos 4.700.000 hectáreas de fiordo y canales Magallanes y apenas ocupamos 2.000. Entonces es una locura lo que están haciendo. Nosotros ocupamos el 0,042%, la verdad que nos ocupamos absolutamente nada hoy día. En la industria de la salmonicultura, esto tiene que cambiar", afirmó.

Asimismo, insistió en la necesidad de simplificar los procesos administrativos para impulsar nuevas inversiones, señalando que parte importante de los problemas actuales radican en una excesiva burocracia.

"Hay varias partes ahí que ayudan un poco a eliminar el tema de la burocracia y la tramitación, que es una locura... hay mucho que hacer todavía por delante. La verdad que hay un montón de proyectos parados de carretera por tema de estos, de los medio ambiente, etcétera, que son locuras, porque al final te paralizan el desarrollo y ese tipo de cosas no puede estar sucediendo", manifestó.

En materia de fiscalización, Kusanovic sostuvo que el foco debe estar en sanciones efectivas antes que en aumentar el número de inspectores.

"Acá hay dos temas importantes, el primero es que tú tienes que tener multas, que sean y castigos que sean ejemplarizadores... Acá es lo que hay que tener castigo, ejemplarizar es para que nadie lo haga", indicó.

El senador también abordó las actividades turísticas ilegales realizadas por embarcaciones extranjeras y volvió a plantear la necesidad de reformar la institucionalidad marítima.

"Por supuesto que tiene que modernizarse y una de las cosas que yo siempre he dicho hace muchos años es que tiene que separarse de lo que es la función de policía marítima de la Armada. Hay que separar las dos cosas y crear el guardacostas, la prefectura naval como se quiera hacer porque tiene que profesionalizarse en sus funciones y no estar influenciado por otro tipo de funciones... yo voy a luchar porque ello ocurra que se separe la Directemar de la Armada de Chile", expresó.

Durante la entrevista también se refirió a los nuevos proyectos energéticos y de inversión que avanzan en la región, destacando la importancia de que los permisos ambientales no se transformen nuevamente en un obstáculo.

En ese contexto, informó que recientemente sostuvo reuniones con ejecutivos de ENAP para conocer los planes futuros de la empresa.

"La verdad que tienen harto temas bien interesantes de reactivar la industria del petróleo en Magallanes... están estudiando aplicar nuevas tecnologías, y mejorar la búsqueda de petróleo y gas. Por lo tanto, es un tema bien interesante que se reactive y tengan ese plan de reactivar la búsqueda de gas y petróleo en la región de Magallanes. A mí me parece espectacular", sostuvo.

Otro de los aspectos que abordó fue la necesidad de actualizar la formación técnico-profesional para responder a las nuevas demandas productivas de la región.

"Las carreras que tiene la escuela industrial son las carreras de 70 años atrás y no de ahí no han cambiado porque la inercia no los deja cambiar... son cosas que tienen que desarrollarse, que tienen que ir a la par con el desarrollo de la industria y la verdad que las escuelas industriales están desconectadas del desarrollo", afirmó.

En materia de infraestructura, Kusanovic informó que sostuvo reuniones tanto en Santiago como en Magallanes con autoridades del Ministerio de Obras Públicas para revisar el estado de diversos proyectos y la disponibilidad de recursos para el próximo año.

Entre las prioridades mencionó la mantención de la pista del aeródromo de Puerto Natales, asegurando que la intervención no puede seguir postergándose.

"La verdad que es un tema muy complejo, las pistas no está en buen estado, por lo tanto requiere urgente la mantención, esto no se puede evitar ni postergar... esto tiene que hacerse empezar a hacerse en enero. Ojalá en diciembre", señaló.

Finalmente, el parlamentario destacó los proyectos de inversión que impulsa la Empresa Portuaria Austral para fortalecer la infraestructura portuaria regional, señalando que existe una importante cartera de obras ya en ejecución y otras que buscan financiarse mediante un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Al término de la entrevista, Kusanovic también fue consultado por la investigación judicial en la que se encuentra involucrado tras la incautación de dispositivos electrónicos, indicando que espera que el proceso se esclarezca prontamente.

"Ha sido un tema, fue un tema muy, muy desagradable que esperamos se aclare lo antes posible. Estoy viendo eso, no puedo, me estoy informando, estoy viendo con abogado el tema, así que yo espero que esto se aclare a la brevedad posible", concluyó.





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