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31 de julio de 2026

SEREMI DE SALUD FORTALECE CAPACIDADES REGIONALES PARA LA PREVENCIÓN DEL SUICIDIO MEDIANTE FORMACIÓN DE GATEKEEPERS

​La capacitación tuvo como propósito fortalecer las capacidades comunitarias para la detección temprana del riesgo suicida, la entrega de un primer apoyo y la derivación oportuna de las personas hacia la red de atención en salud mental.

gatekeepers

En el marco del Programa Nacional de Prevención del Suicidio del Ministerio de Salud, la Secretaría Regional Ministerial de Salud de Magallanes y de la Antártica Chilena desarrolló una capacitación para la formación de Gatekeepers para la Prevención del Suicidio (GKPS), instancia que reunió durante tres jornadas teórico-prácticas a profesionales de diversas instituciones de la región.


La iniciativa fue impulsada por la Mesa Regional Intersectorial de Prevención del Suicidio, liderada por la Seremi de Salud, y fue impartida por la dupla de profesionales de la Subsecretaría de Salud Pública del Ministerio de Salud, Belén Vargas y Paola Donoso.

 
La capacitación tuvo como propósito fortalecer las capacidades comunitarias para la detección temprana del riesgo suicida, la entrega de un primer apoyo y la derivación oportuna de las personas hacia la red de atención en salud mental.

 
Los denominados gatekeepers son integrantes de la comunidad que, debido a su labor o rol que desempeñan, mantienen contacto frecuente con un gran número de personas y pueden desempeñar un papel fundamental en la identificación de señales de alerta, interviniendo antes de que se produzca una crisis suicida o durante ella, contribuyendo al acceso a la atención especializada.

 
El modelo de formación considera una estrategia de capacitación en cascada, mediante la cual las personas participantes serán habilitadas como entrenadoras y entrenadores para replicar estos conocimientos en sus respectivas instituciones y comunidades, utilizando el modelo de intervención DAS: Detección, Apoyo y Seguridad, adoptado por el Programa Nacional de Prevención del Suicidio.

 
La profesional del Departamento de Salud Mental del Ministerio de Salud y encargada del Programa Nacional de Prevención del Suicidio, Belén Vargas, indicó que: “Finalizamos una intensa formación donde nos reunimos junto a 31 profesionales de la región de Magallanes para formarlos como entrenadores de gatekeepers, que son agentes comunitarios quienes pueden cumplir un rol dentro de sus comunidades a través de la detección del riesgo de suicidio, la entrega de un primer apoyo a estas personas y también ayudándoles a estar seguros y conectarlos con la red de salud y sus redes de apoyo”.

 
Agregó que “la idea entonces es que estos entrenadores que pertenecen a diferentes instituciones del ámbito de la salud, del ámbito de educación, también de protección y otras instituciones de la región van a replicar posteriormente esta misma formación a sus colegas, a profesionales con los que trabajan y también con agentes comunitarios para que estas mismas herramientas vayan multiplicándose en la región y muchas más personas sepan cómo apoyar a una persona que pueda estar en riesgo de suicidio”.

 
Se espera que las personas capacitadas repliquen estos conocimientos en prevención del suicidio al interior de sus respectivas instituciones y en los distintos espacios comunitarios donde desarrollan sus funciones. De esta forma, se busca ampliar progresivamente la red de personas capacitadas para identificar señales de alerta, brindar un primer apoyo y favorecer la derivación oportuna hacia la red de salud mental.

 
En la capacitación participaron representantes de SENDA, SERNAMEG, Instituto Nacional de Deportes, CFT de Magallanes, Hospital Dr. Marco Chamorro Iglesias de Porvenir, Hospital Comunitario Cristina Calderón de Puerto Williams, Hospital Dr. Augusto Essmann de Puerto Natales, Servicio de Salud Magallanes, COSAM, CESFAM Dr. Mateo Bencur, CESFAM Dr. Juan Damianovic, CESFAM Dr. Thomas Fenton, CESFAM 18 de Septiembre y CESFAM Dr. Juan Lozic.

 
También asistieron representantes del Servicio de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, Escuela Patagonia, Santo Tomás y de la Seremi de Salud, entre otras instituciones que integran la Mesa Regional Intersectorial de Prevención del Suicidio.

 
Belén Vargas explicó que una de las principales enseñanzas es aprender a identificar las señales de alerta que pueden presentarse en la vida cotidiana y, frente a ellas, abrir una conversación con la persona. Indicó que algunas de estas señales corresponden a cambios importantes en el estado de ánimo, mayor irritabilidad, un comportamiento distinto al habitual o expresiones de desesperanza, como sentir que la vida ha perdido sentido o manifestar pensamientos relacionados con la muerte o el suicidio.

 
En este contexto, enfatizó que, ante la presencia de estas señales, es fundamental acercarse a la persona desde la empatía, brindar contención sin emitir juicios y generar un espacio de conversación. Destacó que una intervención oportuna y una escucha activa pueden marcar una diferencia significativa y, en muchos casos, contribuir a salvar una vida.

 
La Autoridad Sanitaria reiteró el llamado a la comunidad a conversar sobre salud mental, mantenerse atenta a las señales de alerta y buscar ayuda de manera oportuna. Para ello, recordó que el Ministerio de Salud dispone de la línea *4141, gratuita, confidencial y disponible las 24 horas del día, los siete días de la semana, para entregar orientación especializada a personas con riesgo suicida y a quienes necesiten apoyo frente a esta situación.

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