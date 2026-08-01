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1 de agosto de 2026

NASA DESTACA IMÁGENES DEL GLACIAR TYNDALL CAPTADAS DESDE LA ESTACIÓN ESPACIAL INTERNACIONAL

​Las fotografías muestran el glaciar ubicado en el sur de Chile y forman parte de un registro realizado por un astronauta a bordo de la Estación Espacial Internacional.

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La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) compartió imágenes del glaciar Tyndall, ubicado en el sur de Chile, captadas por un astronauta a bordo de la Estación Espacial Internacional (ISS). Las fotografías muestran el frente del glaciar y fragmentos de hielo desprendidos que flotan en el lago Geikie.

El glaciar Tyndall forma parte del Campo de Hielo Patagónico Sur, considerado la mayor extensión de hielo del hemisferio sur fuera de la Antártica. Según explicó la NASA, esta masa de hielo se extiende por cientos de kilómetros a lo largo de la cordillera de los Andes y alimenta numerosos glaciares que descienden desde zonas de mayor altitud.

La publicación también señala que muchos de estos glaciares desembocan en el mar o en lagos proglaciales, los que reciben agua proveniente del derretimiento del hielo. En el caso del glaciar Tyndall, las imágenes permiten apreciar el desprendimiento de bloques de hielo desde su frente glaciar.

De acuerdo con la información difundida por la NASA, al igual que la mayoría de los glaciares patagónicos, el glaciar Tyndall ha experimentado un proceso de reducción desde el término de la denominada Pequeña Edad de Hielo, ocurrido hace aproximadamente 150 años.

Imagen: @nasa_es en Instagram.

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