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3 de abril de 2026

ASTRONAUTAS DE ARTEMIS II CAPTURAN IMPACTANTES IMÁGENES DE LA TIERRA EN SU RUTA HACIA LA LUNA

​La NASA difundió las primeras fotografías enviadas por la tripulación, que ya se encuentra a miles de kilómetros del planeta en una misión histórica.

ARTEMIS II

La NASA dio a conocer las primeras imágenes enviadas por la tripulación de la misión Artemis II, a poco más de un día y medio de haber iniciado el viaje tripulado hacia la Luna, marcando el retorno de astronautas a esta ruta tras más de medio siglo.

Las fotografías, captadas desde la cápsula Orion, muestran distintas perspectivas del planeta. Una de ellas, tomada por el comandante Reid Wiseman, revela una porción curva de la Tierra vista desde una de las ventanas. Otra imagen presenta el globo completo, con los océanos cubiertos por nubes y fenómenos como auroras visibles desde el espacio.

Según detalló la agencia espacial, en las imágenes también se distingue el llamado “terminador”, la línea que separa el día y la noche en la Tierra. Además, se aprecian luces artificiales que reflejan la actividad humana en el planeta, junto con la iluminación solar en uno de sus bordes.

Al momento de la publicación de las imágenes, la tripulación se encontraba a cerca de 90.000 millas de la Tierra, avanzando hacia la Luna, con un trayecto restante de aproximadamente 168.000 millas. Se espera que la nave alcance su destino durante la jornada del lunes.

La misión Artemis II forma parte del programa que busca retomar la exploración lunar con presencia humana, estableciendo las bases para futuras misiones de mayor alcance, incluyendo eventuales viajes a Marte.


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