TABSA Y MUNICIPIO DE CABO DE HORNOS SE REÚNEN PARA PRESENTAR PROYECTOS EN MIRAS A POTENCIAR LA CONECTIVIDAD Y EL TURISMO AUSTRAL

Una productiva reunión de trabajo mantuvo el Gerente General de TABSA, Cristóbal Kulczewski Larraín, junto al Alcalde de Cabo de Hornos, Patricio Fernández, durante la cual se dieron a conocer iniciativas que contempla la empresa naviera, como así también, los proyectos que lleva adelante el municipio de la localidad más austral del mundo.

En ese sentido, el edil explicó que la Municipalidad de Cabo de Hornos se encuentra abocada a dar a conocer el nuevo Plan Regulador de la comuna el que, en palabras de Patricio Fernández, potenciará el turismo y la logística antártica.

En relación con los temas abordados en la reunión, el Alcalde dijo que se expusieron “los sueños que tenemos como comuna para contar con un lindo borde costero, la inversión que realizará TABSA en los próximos años y conocer sus nuevos proyectos”.

Kulczewski, en tanto, explicó que la empresa se encuentra avanzando en una serie de iniciativas tendientes a potenciar la conectividad a Isla Navarino. “Nuestro objetivo es seguir reforzando y potenciando nuestro compromiso con Puerto Williams mediante distintas iniciativas e inversiones que estamos planificando para el corto y mediano plazo, iniciativas que irán en directo beneficio para los habitantes de Isla Navarino y el desarrollo económico de la ciudad”, indicó el ejecutivo.