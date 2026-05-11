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11 de mayo de 2026

MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS PIERDE $10 MILLONES POR ACCIDENTES DURANTE ESTE FIN DE SEMANA

En uno de los accidentes, el alcohol y las drogas fueron protagonistas. Además, durante el domingo, un conductor temerario con antecedentes y orden vigente puso en riesgo a vecinos y familias.

SG 10
Cerca de $10 millones en pérdidas al mobiliario urbano y situaciones que pudieron terminar en tragedia marcaron el fin de semana en Punta Arenas. Todo comenzó el sábado con dos accidentes de tránsito, en uno de los cuales la conductora circulaba contra el tránsito y bajo la influencia del alcohol y drogas. A ello se sumó, el domingo, un nuevo caso de conducción temeraria en el sector sur de la ciudad, protagonizado por un conductor sin licencia y con antecedentes.

Frente a estas situaciones, el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, destacó que este tipo de hechos pone en riesgo a los vecinos y genera un importante impacto económico para la ciudad, obligando a destinar recursos a reparaciones de emergencia en vez de utilizarlos en ayudas sociales o subvenciones. "Calculamos con el equipo que son más de 12 mil pañales los que perdimos. También afecta recursos destinados a Bomberos, considerando que estábamos evaluando cómo aumentar la subvención por el alza del combustible, algo fundamental para ellos. Nosotros no tenemos presupuesto para accidentes, tenemos recursos para reparaciones, pero aquí fueron dos hechos graves, uno de ellos con alcohol y drogas, además de conducción contra el tránsito y con peatones cruzando la calle. Esto perfectamente podría haber terminado en una desgracia", señaló la autoridad comunal.

Los dos accidentes registrados durante la madrugada del sábado, uno en el sector de la Plaza Muñoz Gamero y otro en el bandejón de Martínez de Aldunate, provocaron pérdidas cercanas a los $10 millones, entre postes, luminarias, maceteros y conductores eléctricos dañados.

En cuanto al seguimiento controlado realizado el domingo, el jefe comunal informó que vecinos alertaron a la municipalidad sobre un vehículo que realizaba maniobras peligrosas, poniendo en riesgo a peatones y otros conductores. "Un auto estaba realizando conducción temeraria. Esto puede terminar con vehículos subiéndose a la vereda, atropellando personas o chocando autos de particulares que con mucho esfuerzo logran comprar. Nuestros funcionarios realizaron un seguimiento controlado y finalmente se concretó el procedimiento", indicó Radonich.

Asimismo, el alcalde informó que el municipio presentará demandas por ambos accidentes ocurridos el sábado, con el objetivo de que los responsables restituyan los daños provocados al mobiliario urbano. Además, señaló que buscararán dialogar con los tribunales para evaluar sanciones complementarias, como trabajos comunitarios visibles para la ciudadanía, considerando el alto impacto económico que estos hechos generan para la comuna.

Por su parte, la profesional de Seguridad Pública Municipal, Karen Rendoll, explicó que, en el caso del procedimiento del domingo, vecinos denunciaron a un vehículo Hyundai blanco realizando maniobras peligrosas en calles del sector sur, donde había niños jugando y familias transitando por el Día de la Madre. "Siguiendo con el patrullaje preventivo, los inspectores localizaron el vehículo. En dos oportunidades intentaron fiscalizarlo, pero el conductor se dio a la fuga, hasta que finalmente lograron interceptarlo en Martínez de Aldunate con Jorge Alessandri. De los cuatro ocupantes, tres escaparon y al conductor se le cursó la infracción correspondiente, que es lo que podemos realizar como inspectores municipales", explicó.

 Según informó Rendoll, el vehículo circulaba sin placas patentes, sin permiso de circulación, sin parachoque y con vidrios polarizados, mientras que el conductor no mantenía licencia de conducir. Además, el sujeto registraba 12 causas policiales pendientes y una orden vigente de detención.

 Finalmente, desde Seguridad Pública Municipal recordaron que el fin de semana también dejó a un menor de 16 años detenido por porte de arma blanca y amenazas. El adolescente mantenía antecedentes y quedó con medidas cautelares.
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