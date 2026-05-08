MATRONA LORENA NAVARRO DESTACÓ LA IMPORTANCIA DEL ROL DE LAS MATRONAS Y EL ACOMPAÑAMIENTO EN EL NACIMIENTO

​Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, Lorena Navarro Saldivia, matrona gestora del Hospital Clínico de Magallanes, conversó sobre la importante labor que cumplen matrones y matronas en el sistema de salud, además de abordar los desafíos vinculados a la natalidad regional, la humanización del nacimiento y la maternidad diversa.

Durante la entrevista, Navarro destacó el acompañamiento integral que realizan estos profesionales en las distintas etapas de la vida de las personas, especialmente en el proceso de gestación, parto y puerperio, relevando también el trabajo multidisciplinario que existe al interior del recinto asistencial.

Asimismo, se refirió a los desafíos que enfrenta la región en materia de natalidad, considerando las cifras actuales y los cambios sociales que han impactado en la conformación de las familias y en la decisión de tener hijos. En ese contexto, enfatizó la importancia de fortalecer políticas de apoyo y acompañamiento para las madres, padres y cuidadores.

Otro de los temas abordados fue la humanización del nacimiento y el momento de dar a luz, instancia en la que destacó la relevancia de entregar una atención respetuosa, segura y centrada en las necesidades de cada persona gestante y su entorno familiar.

Finalmente, la matrona gestora también abordó el concepto de maternidad diversa y el soporte institucional disponible, poniendo énfasis en la necesidad de avanzar hacia espacios cada vez más inclusivos y con enfoque integral para todas las familias de la región.

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