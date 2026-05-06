En el salón de la sede vecinal del barrio Robert Fitz Roy, tuvo lugar la primera de una serie de charlas educativas, organizadas por el programa Quiero Mi Barrio que forman parte del ciclo “Preparándonos para el Invierno” y que contó con una exposición a cargo de la Empresa de Electricidad de Magallanes (Edelmag). La iniciativa se realiza por segundo año consecutivo y tiene su origen en un análisis del potencial de afectación de los barrios seleccionados por el Minvu el año 2022 y en la sistematización de las acciones de respuesta gestionadas por los propios barrios de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, durante el invierno de 2024, uno de los más extremos de la última década. El Seremi de Vivienda y Urbanismo, Rodolfo Barría Guajardo destacó “Desde el planteamiento del Gobierno, lo que uno tiene más cercano con la gobernanza local son las juntas de vecinos. Si bien el Quiero Mi Barrio organizó esta actividad en Fitz Roy, también tenemos acá representantes de otras villas, de otras poblaciones. Me parece fundamental para fortalecer el tejido social, que sean partícipes los dirigentes, que levanten sus necesidades y sean también una contribución a la solución”. Por su parte, el gerente comercial de Edelmag, Diego Díaz Morales, inició su exposición narrando la vinculación de la empresa con la Región, como una de las precursoras a nivel nacional, además de abordar la prevención de emergencias eléctricas y domiciliarias, cuidado de medidores de control, lectura de boletas y facturas y riesgos del hogar. Respecto a la charla, el directivo señaló “Esta es una actividad muy bonita del Quiero mi Barrio, ya que estos diálogos comunitarios contribuyen a acercar a la empresa a las consultas que tiene la comunidad. Partimos el año pasado, ya llevamos 13 diálogos donde hemos reunido a más de 200 vecinos, así que de alguna manera con esto esperamos contribuir a informar lo relevante que es la energía y lo que nosotros como Empresa Eléctrica de Magallanes hacemos para poder llegar con un suministro de calidad y confiable”. Desde la Seremi Minvu informaron que en las próximas semanas se convocará a los siguientes diálogos que contarán con las exposiciones de las empresas de servicios Gasco y Aguas Magallanes. Seguridad y Prevención El programa “Preparándonos para el invierno”, forma parte del eje de Seguridad impulsado por el Programa Quiero Mi Barrio, en su Plan de Trabajo, orientado al fortalecimiento de las capacidades de respuesta ante emergencias por parte de los lideres barriales, dirigentes y representantes territoriales. Respecto a la instancia de aprendizaje comunitario, el presidente del Consejo Vecinal del barrio Robert Fitz Roy, Marcelo Astorga Veloso, precisó “Me parece muy valioso que una empresa de una tradición como contaban tenga un diálogo con los vecinos, porque además de comunicar el servicio que prestan, hay consultas super puntuales que son muy útiles para tener un mejor vivir. Consultas sobre los postes, sobre las luminarias, de los medidores, situaciones cotidianas que yo creo que es bien importante que se pongan en diálogo”. En representación del Consejo Vecinal de Desarrollo de Villa del Mar, su secretaria, Tatiana Villarroel Saldivia, expresó “Es una grata sorpresa ver que vinieron varios vecinos de distintos barrios. Me parece que es importante que las instituciones o las empresas que nos entregan servicios se acerquen a nosotros y nos instruyan, nos enseñen, porque nosotros entramos a nuestra casa, vemos la luz, vemos el enchufe y es todo lo que sabemos, creo que aquí se nos entregó una muy buena información”.