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3 de mayo de 2026

CAPITANÍA DE PUERTO DE PUNTA ARENAS RESGUARDÓ CRUCE A NADO DE OCHO DEPORTISTAS EN EL CANAL FITZ ROY

​La travesía del Club Delfines se realizó en el marco del Mes del Mar y contó con un amplio despliegue de seguridad en la comuna de Río Verde.

La Autoridad Marítima mantuvo la supervision en el desarrollo del cruce del Canal Fitz Roy

Ocho integrantes del Club Delfines protagonizaron un desafiante cruce a nado en el canal Fitz Roy, en la comuna de Río Verde, enfrentando temperaturas cercanas a un grado bajo cero y fuertes corrientes. La actividad se desarrolló en el contexto del Mes del Mar y contó con un despliegue de seguridad coordinado por la Capitanía de Puerto de Punta Arenas.

Los nadadores Haziel Carrasco, Óscar Celis, Nicole Vicencio, Adriana Agulló, Jer Rodríguez, Javier Quinchén e Inti González completaron la travesía, que puso a prueba su preparación física y resistencia mental. La jornada también buscó relevar el vínculo de la comunidad con el entorno marítimo y promover la conciencia sobre su cuidado.

Para resguardar la seguridad, la Autoridad Marítima dispuso un operativo que incluyó un bote neumático y personal de la Alcaldía de Mar de Río Verde, quienes acompañaron a los deportistas durante todo el trayecto. La subteniente litoral Daniela Valencia explicó que se verificaron previamente las condiciones del sector y se coordinaron los permisos necesarios con el club organizador.

A este trabajo se sumó personal de Carabineros de Chile, que colaboró en el desarrollo seguro de la actividad. El teniente Héctor Yáñez destacó el trabajo conjunto con la Armada como parte de las labores permanentes en la región para este tipo de eventos.

Desde el ámbito institucional, el seremi del Deporte de Magallanes, Jacques Roux, valoró la realización de iniciativas deportivas fuera de Punta Arenas, mientras que la alcaldesa de Río Verde, Tatiana Vásquez, subrayó el aporte de estas actividades al desarrollo local y al fortalecimiento del sentido de pertenencia en la comuna.

Tras el cruce, se realizó una ceremonia de reconocimiento a los participantes, donde se entregaron certificados a los nadadores. Además, el Club Delfines destacó a las instituciones que participaron en el operativo, entre ellas la Capitanía de Puerto de Punta Arenas, cuyo reconocimiento fue recibido por el suboficial litoral Luis Coloma.


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