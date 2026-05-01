DIRECCIÓN DEL TRABAJO FISCALIZARÁ FERIADO IRRENUNCIABLE DEL 1 DE MAYO Y DESCANSO EN TRANSPORTE INTERURBANO

La Dirección del Trabajo informó que realizará fiscalizaciones en todo el país con motivo del feriado obligatorio e irrenunciable del 1 de mayo, enfocándose tanto en el cierre del comercio como en el cumplimiento de las jornadas de conducción y descanso de trabajadores del transporte interurbano. Las inspecciones se desarrollarán entre el 30 de abril y el 1 de mayo.

Según lo establecido, el feriado del comercio comenzará a las 21:00 horas del jueves 30 de abril y se extenderá hasta las 06:00 horas del sábado 2 de mayo. Durante este periodo, los trabajadores deben estar fuera de sus funciones, salvo excepciones como restaurantes, cines, discotecas, farmacias de turno, servicentros y locales atendidos por sus propios dueños o familiares directos.

En paralelo, la Dirección del Trabajo fiscalizará más de 230 buses interurbanos de pasajeros para verificar el respeto de los tiempos de conducción y descanso de conductores y auxiliares. El objetivo es prevenir riesgos laborales y garantizar condiciones adecuadas durante el fin de semana largo.

Las fiscalizaciones del viernes 1 de mayo se realizarán entre las 09:00 y las 15:00 horas, considerando aspectos como el cumplimiento del feriado obligatorio, el descanso compensatorio de trabajadores exceptuados y el inicio oportuno del descanso. En caso de infracciones, se aplicarán multas que pueden ir desde 5 hasta 20 UTM por trabajador afectado, además de sanciones adicionales según la gravedad.

La institución también habilitó canales para recibir denuncias durante la jornada, a través de su sitio web y su línea telefónica. Durante el feriado del 1 de mayo de 2025, se registraron 231 fiscalizaciones, 65 con multas y 99 trabajadores que fueron enviados a sus hogares por incumplimientos.

​

