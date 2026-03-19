MINISTRO GARCÍA RUMINOT: "NO ESTAMOS PENSANDO EN MOVER FERIADOS IRRENUNCIABLES"

El ministro de la Secretaría General de la Presidencia, José García Ruminot, descartó cualquier modificación al calendario de feriados irrenunciables, en respuesta a la polémica generada por el eventual funcionamiento del comercio durante el próximo Viernes Santo.

“No estamos pensando nosotros en mover ninguno de esos feriados irrenunciables”, afirmó el secretario de Estado en diálogo con Tele13 Radio, zanjando así la controversia que surgió luego de que el cardenal Fernando Chomali hiciera un llamado a mantener cerrados los centros comerciales en esa jornada religiosa.

García Ruminot fue enfático en señalar que el Ejecutivo no adoptará definiciones apresuradas respecto a fechas específicas. “Es una conversación que no la tendremos resuelta de aquí al próximo Viernes Santo”, advirtió, enfriando cualquier expectativa de cambio para la próxima conmemoración.

Pese a identificarse como católico, el ministro planteó que es posible armonizar la actividad económica con las tradiciones religiosas. “Yo, como católico, siempre busco acoger los llamados de la Iglesia; sin embargo, la economía chilena hoy recibe una cantidad importante de turistas en estos feriados largos”, argumentó.

En esa línea, defendió la compatibilidad entre ambas dimensiones. “Es perfectamente compatible el funcionamiento de centros comerciales con la participación en actividades religiosas”, sostuvo, cerrando así cualquier debate sobre una eventual colisión entre el comercio y la celebración religiosa.

Fuente: radio.uchile.cl

