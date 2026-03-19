Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA 336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
crosur constructor
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO-336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
POLAR_BANNER2 (1)
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

19 de marzo de 2026

MINISTRO GARCÍA RUMINOT: "NO ESTAMOS PENSANDO EN MOVER FERIADOS IRRENUNCIABLES"

El titular de la Segpres zanjó la controversia que surgió luego de que el cardenal Fernando Chomali hiciera un llamado a mantener cerrados los centros comerciales el próximo Viernes Santo.

Ministro-José-García-Ruminot

El ministro de la Secretaría General de la Presidencia, José García Ruminotdescartó cualquier modificación al calendario de feriados irrenunciables, en respuesta a la polémica generada por el eventual funcionamiento del comercio durante el próximo Viernes Santo.

“No estamos pensando nosotros en mover ninguno de esos feriados irrenunciables”, afirmó el secretario de Estado en diálogo con Tele13 Radio, zanjando así la controversia que surgió luego de que el cardenal Fernando Chomali hiciera un llamado a mantener cerrados los centros comerciales en esa jornada religiosa.

García Ruminot fue enfático en señalar que el Ejecutivo no adoptará definiciones apresuradas respecto a fechas específicas. “Es una conversación que no la tendremos resuelta de aquí al próximo Viernes Santo”, advirtió, enfriando cualquier expectativa de cambio para la próxima conmemoración.

Pese a identificarse como católico, el ministro planteó que es posible armonizar la actividad económica con las tradiciones religiosas. “Yo, como católico, siempre busco acoger los llamados de la Iglesia; sin embargo, la economía chilena hoy recibe una cantidad importante de turistas en estos feriados largos”, argumentó.

En esa línea, defendió la compatibilidad entre ambas dimensiones. “Es perfectamente compatible el funcionamiento de centros comerciales con la participación en actividades religiosas”, sostuvo, cerrando así cualquier debate sobre una eventual colisión entre el comercio y la celebración religiosa.

Fuente: radio.uchile.cl

copachilepaine

INSPIRADO EN LAS TORRES DEL PAINE: ASÍ SE CONFECCIONÓ EL TROFEO DE LA COPA DE LA LIGA

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

CONTRABANDO DE CIGARRILLOS EN PORVENIR: DETIENEN A CIUDADANO ARGENTINO CON MÁS DE 8 MIL CAJETILLAS

Leer Más

​Vehículo ingresó por paso no habilitado en el sector San Sebastián

​Vehículo ingresó por paso no habilitado en el sector San Sebastián

cigarrillos
nuestrospodcast
RP 7

MUNICIPIO REPARA CAMINOS PERIURBANOS TRAS SISTEMA FRONTAL

crosur constructor
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

crosur constructor
COVEPA 336X336PX
MED LAB
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
Tabsa 250_Tabsa24
Ministro-José-García-Ruminot

MINISTRO GARCÍA RUMINOT: "NO ESTAMOS PENSANDO EN MOVER FERIADOS IRRENUNCIABLES"

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
CASINO-336x336-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
MED LAB
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA 336X336PX
POLAR_BANNER2 (1)
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
mercaditostickers

PUNTA ARENAS VIVIRÁ SU PRIMER MERCADITO DE STICKERS CON ARTE URBANO Y ACTIVIDADES GRATUITAS ESTE SÁBADO 21 DE MARZO EN "CASA MORADA"

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA 336X336PX
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
POLAR_BANNER2 (1)
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
dppmagallanesautoridades

DELEGADA PRESIDENCIAL REGIONAL SE REÚNE CON NUEVOS DELEGADOS PROVINCIALES PARA ABORDAR DESAFÍOS EN MAGALLANES