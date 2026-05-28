MINISTRO DE DEFENSA PRESIDIÓ PRIMERA SESIÓN DEL CONSEJO AÉREO EN LA IVª BRIGADA AÉREA

En su visita a la Base Aérea Chabunco, la autoridad conoció capacidades operativas de la unidad más austral del país, participó en una sesión de planificación estratégica y presenció demostraciones del F-5 Tigre III, Bell 412 y DHC-6 Twin Otter.



En su segundo día de actividades en la Región de Magallanes y la Antártica Chilena, el Ministro de Defensa Nacional, Fernando Barros Tocornal, visitó el jueves 28 de mayo la IVª Brigada Aérea para presidir la primera sesión del Consejo Aéreo.

El Secretario de Estado fue recibido en la Base Aérea Chabunco por el Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea de Chile, General del Aire Hugo Rodríguez González, acompañado por el Comandante del Comando de Combate, General de Aviación Máximo Venegas Raggio, y el Comandante en Jefe de la IVª Brigada Aérea, General de Brigada Aérea (A) Francisco Ramírez Goñi.

Posteriormente, el Ministro Barros encabezó la apertura del Consejo Aéreo, que es la instancia de trabajo, análisis y planificación estratégica de más alto nivel dentro de la Institución y participó en una de sus sesiones.

Durante su visita a la Brigada, la autoridad se trasladó al hangar del Grupo de Aviación Nº 6, donde el General Ramírez presentó el quehacer institucional de la unidad operativa más austral del país, su misión y las capacidades operativas con que cuenta en la zona.

La muestra estática consideró las aeronaves DHC-6 Twin Otter, el helicóptero Bell 412 equipado con el sistema contra incendios Bambi Bucket y el caza F-5 Tigre III, plataformas clave para las operaciones aéreas, el apoyo logístico y las tareas de soberanía en la Región de Magallanes y la Antártica Chilena.

También participaron Comandos de Aviación de la Unidad Táctica de Fuerzas Especiales (UTAFE) y funcionarios del Departamento Antártico, quienes explicaron el equipamiento que utilizan y los desafíos de su labor en condiciones climáticas extremas.

El Ministro Barros destacó: “Hoy se desarrolla el Consejo Aéreo; por eso participamos en distintas actividades para conocer el trabajo que realiza la Fuerza Aérea en tiempos de paz: el apoyo a la comunidad, el traslado de pacientes y, de manera muy relevante, el rol que cumple la FACH en la Antártica con los vuelos de apoyo a la actividad científica y la presencia soberana de Chile en ese territorio”.

Sobre la renovación del material aéreo, la autoridad señaló que “tenemos un desafío por delante. Existe la perspectiva, a mediano o corto plazo, de reemplazar aeronaves; eso requiere planificación, programas y, en la medida en que haya recursos, proceder a la renovación. Claramente debemos modernizar: el rol disuasivo de las Fuerzas Armadas exige equipamiento operativo”.

Asimismo, añadió que “contamos con un gran contingente y con Fuerzas Armadas preparadas y capacitadas en espíritu de patriotismo; por tanto, es necesario dotarlas de equipos adecuados para su labor en el ámbito civil, en soberanía y en defensa”.

El Ministro concluyó que la FACH trabaja intensamente en el ámbito aeroespacial y que se seguirá fortaleciendo el Plan Antártico para que el personal cuente con el mejor equipamiento, tanto para la actividad científica como para la defensa de la soberanía.

A continuación, la comitiva se trasladó al Grupo de Aviación Nº 12, donde conoció las características y capacidades del F-5 Tigre III. Además, el Grupo de Aviación Nº 6 efectuó una demostración de una maniobra de infiltración en terreno hostil mediante la técnica Fast Rope desde un helicóptero Bell 412, ejecutada por integrantes de la UTAFE.

La IVª Brigada Aérea es responsable del control del espacio aéreo entre Campos de Hielo Sur y el Polo Sur. Con un alto nivel de alistamiento operacional, su personal y medios realizan operaciones aéreas y terrestres que se complementan con actividades de apoyo a la comunidad y a las operaciones antárticas.



