CON CHARLA DEL PREMIO NACIONAL RAMÓN DÍAZ ETEROVIC SE LANZARÁ MAGALLANES EN 100 PALABRAS 2026

Este miércoles 27 de mayo a las 19:00 horas, será una tarde para recordar. La edición XI del concurso de cuentos breves Magallanes en 100 Palabras dará inicio a su convocatoria para que las y los habitantes de la región participen enviando sus historias.

Magallanes en 100 Palabras es presentado por Enap y Fundación Plagio, con el auspicio de Methanex y la colaboración de la Ilustre Municipalidad de Punta Arenas, la Universidad de Magallanes y la Empresa Portuaria Austral (Epaustral).

Toda la información está disponible en el sitio www.magallanesen100palabras.cl y en las redes sociales Facebook, Instagram y TikTok como @magallanesen100palabras.

Esta convocatoria 2026 se extenderá desde el 27 de mayo hasta el 24 de agosto, y bajo el lema "Una región con cuento" invitará a personas de todas las edades a escribir relatos breves que reflejen la vida, experiencias, sueños y miradas sobre el entorno en el extremo sur del país.

Durante el lanzamiento, en el Teatro Municipal José Bohr de Punta Arenas, se repartirán miles de ejemplares con los 100 mejores cuentos de la versión anterior del concurso.

UNA PROGRAMACIÓN CARGADA DE ACTIVIDADES

La programación gratuita del certamen incluye, además del lanzamiento, talleres de escritura creativa, recorridos patrimoniales por el Cementerio Sara Braun de Punta Arenas, el Instituto Antártico Chileno y el Museo de Historia Natural Río Seco. También se contemplan activaciones en el Chapuzón del Estrecho de Magallanes, el Carnaval de Invierno y la Zona Franca, entre otros espacios.

Otras novedades de esta edición son el desarrollo de un audiolibro -en alianza con Methanex- que presentará los 100 mejores cuentos de la versión anterior en la voz del actor nacional Gabriel Urzúa. Además.

JURADO A CARGO

Por otro lado, el jurado de esta versión está compuesto por el propio Ramón Díaz Eterovic, Premio Nacional de Literatura; la escritora, editora y columnista María Paz Rodríguez; y la escritora, editora y actriz magallánica Natacha Oyarzún Cartagena, autora del libro de cuentos Terremoto blanco.

Fuente: tvn.cl



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