Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
AGUAS MAG FONDO CONCURS
HYDRA SPA DREAMS
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
COVEPA MAYO
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO-gif
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
RADIO POLAR_2
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

26 de mayo de 2026

CON CHARLA DEL PREMIO NACIONAL RAMÓN DÍAZ ETEROVIC SE LANZARÁ MAGALLANES EN 100 PALABRAS 2026

​La convocatoria del concurso de cuentos breves se extenderá desde el 27 de mayo hasta el 24 de agosto.

eterovicmagallanes1002026

Este miércoles 27 de mayo a las 19:00 horas, será una tarde para recordar. La edición XI del concurso de cuentos breves Magallanes en 100 Palabras dará inicio a su convocatoria para que las y los habitantes de la región participen enviando sus historias.

Magallanes en 100 Palabras es presentado por Enap y Fundación Plagio, con el auspicio de Methanex y la colaboración de la Ilustre Municipalidad de Punta Arenas, la Universidad de Magallanes y la Empresa Portuaria Austral (Epaustral).

Toda la información está disponible en el sitio www.magallanesen100palabras.cl y en las redes sociales Facebook, Instagram y TikTok como @magallanesen100palabras.

Esta convocatoria 2026 se extenderá desde el 27 de mayo hasta el 24 de agosto, y bajo el lema "Una región con cuento" invitará a personas de todas las edades a escribir relatos breves que reflejen la vida, experiencias, sueños y miradas sobre el entorno en el extremo sur del país.

Durante el lanzamiento, en el Teatro Municipal José Bohr de Punta Arenas,  se repartirán miles de ejemplares con los 100 mejores cuentos de la versión anterior del concurso.

UNA PROGRAMACIÓN CARGADA DE ACTIVIDADES

La programación gratuita del certamen incluye, además del lanzamiento, talleres de escritura creativa, recorridos patrimoniales por el Cementerio Sara Braun de Punta Arenas, el Instituto Antártico Chileno y el Museo de Historia Natural Río Seco. También se contemplan activaciones en el Chapuzón del Estrecho de Magallanes, el Carnaval de Invierno y la Zona Franca, entre otros espacios.

Otras novedades de esta edición son el desarrollo de un audiolibro -en alianza con Methanex- que presentará los 100 mejores cuentos de la versión anterior en la voz del actor nacional Gabriel Urzúa. Además.

JURADO A CARGO

Por otro lado, el jurado de esta versión está compuesto por el propio Ramón Díaz Eterovic, Premio Nacional de Literatura; la escritora, editora y columnista María Paz Rodríguez; y la escritora, editora y actriz magallánica Natacha Oyarzún Cartagena, autora del libro de cuentos Terremoto blanco.

Fuente: tvn.cl 


IA 5

MUNICIPIO DE PUNTA ARENAS SE INTEGRÓ A COALICIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAG FONDO CONCURS

“UN SUEÑO HECHO REALIDAD”: TRAS SIETE AÑOS DE ESPERA, AUTORIDADES INAUGURAN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL 114 DEL BARRIO 18 DE SEPTIEMBRE

Leer Más

Se trata de un recinto de 1.396 m2., que tuvo financiamiento del Gobierno Regional, vía Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), por un monto total de $3.901.811.000.

Se trata de un recinto de 1.396 m2., que tuvo financiamiento del Gobierno Regional, vía Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), por un monto total de $3.901.811.000.

bibliotecamunicipal114
nuestrospodcast
eterovicmagallanes1002026

CON CHARLA DEL PREMIO NACIONAL RAMÓN DÍAZ ETEROVIC SE LANZARÁ MAGALLANES EN 100 PALABRAS 2026

Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
Votacion segunda vuelta urna

RESULTADOS SEGUNDA VUELTA PRESIDENCIAL: ASÍ VOTÓ CADA COMUNA DE LA REGIÓN DE MAGALLANES

HYDRA SPA DREAMS
COVEPA MAYO
MED LAB
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
AQUA CHILE 336x336 (1)
Tabsa 250_Tabsa24
eterovicmagallanes1002026

CON CHARLA DEL PREMIO NACIONAL RAMÓN DÍAZ ETEROVIC SE LANZARÁ MAGALLANES EN 100 PALABRAS 2026

RED SALUD 250x250
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
GASCO
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
MED LAB
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA MAYO
RADIO POLAR_2
SUPER-G-GIF
AGUAS MAG FONDO CONCURS
licencias-medicas-768x512

NUEVOS REQUISITOS PARA LICENCIAS MÉDICAS YA ESTÁN VIGENTES: QUIÉNES PODRÁN EMITIRLAS

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA MAYO
PAX
BRITANICO GIF (1)
CASINO 336x336-gif
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
publicite aqui
publicite aquí
GASCO
AquaChile banner
RADIO POLAR_2
CASINO HYDRA SPA
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
HIPERTENSIÓN

HIPERTENSIÓN: EL RIESGO SILENCIOSO QUE PUEDE AVANZAR SIN DAR SEÑALES

publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250