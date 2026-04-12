ABREN CONVOCATORIA 2026 DEL PREMIO MUJER CONSTRUYE PARA RECONOCER PARTICIPACIÓN FEMENINA EN EL RUBRO

La Cámara Chilena de la Construcción abrió la convocatoria para la sexta versión del Premio Mujer Construye, iniciativa que busca reconocer el aporte de mujeres en la industria y destacar prácticas de inclusión laboral en empresas del sector. El proceso de postulación estará disponible entre el 17 de marzo y el 17 de abril.

El reconocimiento se entrega anualmente en el marco de la Semana de la Construcción y contempla tres categorías: “Práctica destacada”, orientada a iniciativas empresariales; “Mujer en obra”, que distingue a trabajadoras en faenas; y “Mujer en la cadena de valor”, enfocada en trayectorias en distintos ámbitos del rubro.

Desde la organización señalaron que el objetivo es visibilizar el trabajo de mujeres en la industria, junto con promover condiciones de mayor equidad en el ámbito laboral. En esa línea, se busca incentivar la contratación, permanencia y desarrollo de carrera en el sector.

La vicepresidenta del gremio, Alicia Vesperinas, indicó que el premio apunta a reconocer a mujeres que se desempeñan en distintas áreas de la construcción. En tanto, desde la Comisión Mujeres de la CChC llamaron a empresas y organizaciones a participar del proceso.

Las bases y el formulario de postulación están disponibles en el sitio web Premiomujerconstruye.cl. La premiación se realizará en mayo, durante la Semana de la Construcción.

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