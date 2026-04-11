ABREN CONVOCATORIA PARA EL CONCURSO “EL PLACER DE OÍR LEER” DIRIGIDO A ESTUDIANTES DE TODO CHILE

Ya se encuentra abierta la convocatoria para la duodécima versión del concurso “El Placer de Oír Leer”, iniciativa dirigida a estudiantes de 3° a 6° básico de todo el país, incluyendo la Región de Magallanes. El proceso de inscripción estará disponible hasta el 31 de mayo a través del sitio web www.elplacerdeoirleer.cl.

El certamen invita a niños y niñas a desarrollar la lectura en voz alta, con la posibilidad de avanzar hasta una final nacional que será transmitida por televisión abierta a través de NTV. El concurso contempla como premio principal una experiencia cultural en un destino destacado del país.

La iniciativa es organizada por la Fundación Ibáñez Atkinson, en colaboración con NTV y la Pontificia Universidad Católica de Chile, a través de sus facultades de Educación y de Letras, además de su Biblioteca Escolar Futuro. También cuenta con el apoyo de Editorial SM, IBBY Chile y Fundación Palabra.

El concurso se desarrolla en cuatro etapas a lo largo del año. La primera corresponde al proceso de inscripción y selección de representantes por establecimiento. Posteriormente, se realizan evaluaciones regionales y nacionales, hasta llegar a la final en octubre, donde se definirán los ganadores.

Desde su creación en 2014, esta iniciativa ha convocado a más de 400 mil estudiantes a nivel nacional, consolidándose como uno de los principales espacios de fomento lector en el país.

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