Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
publicite
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA 336X336PX-CALEFACCION-ABRIL
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO-336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
POLAR_BANNER2 (1)
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

11 de abril de 2026

ABREN CONVOCATORIA PARA EL CONCURSO “EL PLACER DE OÍR LEER” DIRIGIDO A ESTUDIANTES DE TODO CHILE

​El certamen estará abierto hasta el 31 de mayo y está orientado a alumnos de 3° a 6° básico.

EPOL 2025

Ya se encuentra abierta la convocatoria para la duodécima versión del concurso “El Placer de Oír Leer”, iniciativa dirigida a estudiantes de 3° a 6° básico de todo el país, incluyendo la Región de Magallanes. El proceso de inscripción estará disponible hasta el 31 de mayo a través del sitio web www.elplacerdeoirleer.cl.

El certamen invita a niños y niñas a desarrollar la lectura en voz alta, con la posibilidad de avanzar hasta una final nacional que será transmitida por televisión abierta a través de NTV. El concurso contempla como premio principal una experiencia cultural en un destino destacado del país.

La iniciativa es organizada por la Fundación Ibáñez Atkinson, en colaboración con NTV y la Pontificia Universidad Católica de Chile, a través de sus facultades de Educación y de Letras, además de su Biblioteca Escolar Futuro. También cuenta con el apoyo de Editorial SM, IBBY Chile y Fundación Palabra.

El concurso se desarrolla en cuatro etapas a lo largo del año. La primera corresponde al proceso de inscripción y selección de representantes por establecimiento. Posteriormente, se realizan evaluaciones regionales y nacionales, hasta llegar a la final en octubre, donde se definirán los ganadores.

Desde su creación en 2014, esta iniciativa ha convocado a más de 400 mil estudiantes a nivel nacional, consolidándose como uno de los principales espacios de fomento lector en el país.


conadiconcursomagallanes

CONADI LANZA FONDO 2026 PARA FORTALECER MICROEMPRESAS INDÍGENAS EN MAGALLANES

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

CARABINEROS TENDRÁ PRESENCIA PERMANENTE EN EL HOSPITAL CLÍNICO DE PUNTA ARENAS TRAS GESTIONES DEL SENADOR KARIM BIANCHI

Leer Más

La medida fue instruida por el Ministerio de Seguridad Pública tras un aumento de hechos de violencia en el principal recinto asistencial de la Región de Magallanes.

La medida fue instruida por el Ministerio de Seguridad Pública tras un aumento de hechos de violencia en el principal recinto asistencial de la Región de Magallanes.

Karim Bianchi
nuestrospodcast
Pablo Vargas

PERIODISTA MAGALLÁNICO PABLO VARGAS ES RECONOCIDO A NIVEL MUNDIAL EN LOS PREMIOS AIPS DE PERIODISMO DEPORTIVO

INACAP
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

BANNER DICKIES
COVEPA 336X336PX-CALEFACCION-ABRIL
MED LAB
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
AQUA CHILE 336x336 (1)
Tabsa 250_Tabsa24
EPOL 2025

ABREN CONVOCATORIA PARA EL CONCURSO “EL PLACER DE OÍR LEER” DIRIGIDO A ESTUDIANTES DE TODO CHILE

RED SALUD 250x250
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
CASINO-336x336-gif
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
MED LAB
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA 336X336PX-CALEFACCION-ABRIL
POLAR_BANNER2 (1)
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
FENADAJ

FENADAJ ADVIERTE AL MINISTERIO DE JUSTICIA SOBRE IMPACTO DE RECORTES Y EXIGE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS DE ESTADO

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA 336X336PX-CALEFACCION-ABRIL
PAX
BRITANICO GIF (1)
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
POLAR_BANNER2 (1)
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
querellaslep

SLEP MAGALLANES PRESENTÓ QUERELLA POR AMENAZA EN EL LICEO POLITÉCNICO CARDENAL SILVA HENRÍQUEZ

mindepmagallanes