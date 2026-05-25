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25 de mayo de 2026

SEC MAGALLANES Y SEREMI DE ENERGÍA FISCALIZAN VENTA DE PRODUCTOS PARA CALEFACCIÓN PREVIO AL INICIO DEL INVIERNO

Durante la jornada se verificó que sólo se estuvieran vendiendo productos certificados. En paralelo, las autoridades entregaron consejos de seguridad y llamaron a preferir para sus compras, locales del comercio establecido.

seremienergiascemagallanes

Con el propósito de reforzar la seguridad de las y los consumidores ante el pronto inicio del invierno, la Dirección Regional de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, SEC, y el Seremi de Energía de Magallanes, fiscalizaron en la Zona Franca de Punta Arenas, la venta de equipos para calefacción.

La acción desarrollada específicamente en la tienda de la empresa IMPA, se enfocó en revisar que calefactores a gas y otros productos disponibles para la venta cumplan con la certificación exigida por la normativa vigente, de modo que la ciudadanía pueda tomar decisiones de compra más seguras e informadas.

En este sentido, la Directora Regional de la SEC, Fernanda Garrido, indicó: "Hoy realizamos una fiscalización junto al Seremi de Energía, principalmente a sistemas de calefacción a gas, que es lo más usado en la región y, por lo mismo, a los que más atención debemos ponerle en cuanto a seguridad", dijo Garrido y agregó que "en esta inspección hemos verificado que los productos como calentadores que funcionan con gas, cumplan con la normativa vigente y tengan su respectivo SELLO SEC a la vista, lo que se puede corroborar escaneando el QR en dicha etiqueta".

AUTOCUIDADO

Sobre el despliegue, el Seremi de Energía de Magallanes, Marco Antonio Pinto, sostuvo que frente al pronto inicio del invierno, y el plausible incremento de la venta de productos y artículos para calefaccionarse, "acompañamos a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles a la fiscalización pertinente para, en este contexto, reiterar a la ciudadanía la importancia del autocuidado; actitud indispensable para evitar accidentes relacionados con el monóxido de carbono".

"Como magallánicos que usamos a diario el gas natural en los calefactores de nuestras casas, siempre tenemos que tener en cuenta, como si fuera un decálogo, los siguientes conceptos: ventilación adecuada, mantención periódica, control y color de la llama (azul, bien; anaranjada, alerta) y, finalmente, usos indebidos de los equipos", explicó el Seremi Pinto y añadió que otra recomendación útil para los consumidores es "que prefieran hacer sus compras en los lugares o tiendas del comercio establecido".  

En tanto, desde la empresa fiscalizada, el jefe de Ventas, Sebastián Hueichacoe valoró la inspección porque "certifica que los equipos que estamos comercializando son seguros, cumplen con los estándares de calidad que la normativa nacional vigente exige y funcionan correctamente en el lugar donde se los quiere instalar; esto es muy importante porque se trata del hogar. Creo que esta instancia es positiva y esperamos que se siga haciendo para poder mejorar y darle así, un mejor producto al cliente", contó Hueichacoe.   

CERTIFICACIÓN DE PRODUCTOS   

Durante el año 2025, a nivel nacional, las certificaciones de artefactos de calefacción llegaron a 2 millones 516 mil 612 unidades, siendo el producto mayoritario las estufas eléctricas, con más de 1 millón 322 mil equipos certificados, seguido de calientacamas, almohadillas, frazadas y guateros eléctricos, con 477.613; y luego equipos de aire acondicionado, que alcanzaron las 344.371 unidades.

En cuanto a las acciones de la SEC, durante el año pasado se fiscalizaron 140 puntos de venta, comprobando que, en 65 de ellos, un 46% del total, no se cumplía con lo exigido en la normativa, razón por la cual se les aplicaron, en su conjunto, multas por 1.687 UTM, Unidades Tributarias Mensuales, es decir, 117 millones 902 mil 743 pesos.

Por último, desde el organismo fiscalizador hicieron un llamado a seguir las cuentas oficiales de la SEC en Redes Sociales: Instagram (@sec_chile), LinkedIn (Superintendencia de Electricidad y Combustibles – SEC), X (@SEC_cl) y Superintendencia SEC (Facebook), donde la ciudadanía podrá acceder a información útil y consejos de seguridad para el uso de los energéticos.

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD SEC

Para prevenir emergencias, la SEC y los organismos de respuesta ante emergencias recomiendan seguir estas medidas de seguridad:

Mantención: Agenda una revisión anual de estufas, calefones y calderas, realizada por técnicos certificados por la SEC.

Ventilación: Asegura siempre una pequeña entrada de aire en los espacios donde haya combustión, para permitir la renovación de oxígeno.

Revisa la llama: En los artefactos a gas, la llama debe ser azul y estable. Si se ve amarilla o anaranjada, hay mala combustión: apaga el equipo.

Usos prohibidos: No uses nunca las hornallas ni el horno de la cocina para calefaccionar, y evita ingresar braseros a lugares cerrados.

Si sospechas una emanación o presentas síntomas, abre puertas y ventanas, apaga los artefactos y ventila de inmediato.

Para confirmar si un técnico o instalador tiene certificación oficial, revisa el Buscador de Instaladores Autorizados de la SEC. Y para más recomendaciones, visita el portal de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles.

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