23 de mayo de 2026
FUNDACIÓN INTEGRA INICIÓ CICLO DE ENCUENTROS CON FAMILIAS DE JARDINES INFANTILES EN MAGALLANES
Las jornadas buscan fortalecer el vínculo entre las comunidades educativas y las familias, relevando su rol en el desarrollo integral de niñas y niños.
La Fundación Integra dio inicio a un ciclo de encuentros con familias de jardines infantiles de la Región de Magallanes, comenzando con una jornada realizada en la sala cuna y jardín infantil Hipai Yefacel de Punta Arenas.
La actividad reunió a representantes de establecimientos educativos del sector sur de la ciudad en un espacio orientado al diálogo y la participación, destacando el rol de las familias como primeros educadores y la importancia de fortalecer el vínculo con los equipos pedagógicos.
El director regional de Fundación Integra, Alan Carrasco Concha, señaló que estas instancias permiten conocer experiencias y opiniones de las familias para seguir fortaleciendo una educación parvularia centrada en el desarrollo integral de niñas y niños, reconociendo además la diversidad cultural y los saberes de cada comunidad.
La jornada incluyó una metodología participativa con espacios de conversación y un taller grupal denominado “la receta para el vínculo perfecto”, donde las familias identificaron valores y características que fortalecen la relación entre el hogar y el jardín infantil.
Este encuentro fue organizado por el departamento Educativo de Integra Magallanes y corresponde al primero de cuatro encuentros programados en Punta Arenas, Puerto Natales y Porvenir, en el marco de la planificación regional de la institución.
Los ejemplares serán distribuidos a través del Centro de Información Turística y buscan incentivar visitas a distintos atractivos de la ciudad y apoyar la actividad económica local.
Los ejemplares serán distribuidos a través del Centro de Información Turística y buscan incentivar visitas a distintos atractivos de la ciudad y apoyar la actividad económica local.