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23 de mayo de 2026

FUNDACIÓN INTEGRA INICIÓ CICLO DE ENCUENTROS CON FAMILIAS DE JARDINES INFANTILES EN MAGALLANES

​Las jornadas buscan fortalecer el vínculo entre las comunidades educativas y las familias, relevando su rol en el desarrollo integral de niñas y niños.

Encuentro Jardines Infantiles

La Fundación Integra dio inicio a un ciclo de encuentros con familias de jardines infantiles de la Región de Magallanes, comenzando con una jornada realizada en la sala cuna y jardín infantil Hipai Yefacel de Punta Arenas.

La actividad reunió a representantes de establecimientos educativos del sector sur de la ciudad en un espacio orientado al diálogo y la participación, destacando el rol de las familias como primeros educadores y la importancia de fortalecer el vínculo con los equipos pedagógicos.

El director regional de Fundación Integra, Alan Carrasco Concha, señaló que estas instancias permiten conocer experiencias y opiniones de las familias para seguir fortaleciendo una educación parvularia centrada en el desarrollo integral de niñas y niños, reconociendo además la diversidad cultural y los saberes de cada comunidad.

La jornada incluyó una metodología participativa con espacios de conversación y un taller grupal denominado “la receta para el vínculo perfecto”, donde las familias identificaron valores y características que fortalecen la relación entre el hogar y el jardín infantil.

Este encuentro fue organizado por el departamento Educativo de Integra Magallanes y corresponde al primero de cuatro encuentros programados en Punta Arenas, Puerto Natales y Porvenir, en el marco de la planificación regional de la institución.


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