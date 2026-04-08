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8 de abril de 2026

"NO TIENE NINGÚN SENTIDO" FUNDACIÓN DERECHO Y DEFENSA ANIMAL CUESTIONA RETIRO DE NORMA QUE PROHIBÍA MUTILACIONES ESTÉTICAS

Buenos días región.

derechaydefensaanimal

Durante esta mañana, en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, la coordinadora general de la Fundación Derecho y Defensa Animal, Marysabel Pavez, abordó el retiro por parte del Gobierno del nuevo reglamento de la denominada “Ley Cholito”, el cual impedía la realización de mutilaciones estéticas en animales.

En la instancia, Pavez manifestó su preocupación frente a la decisión, señalando que “el retiro del nuevo reglamento que impedía mutilaciones estéticas en animales, no tiene ningún sentido, este tipo de modificaciones son positivas para los animales”. La representante de la organización enfatizó que este tipo de normativas apuntan directamente a mejorar el bienestar animal y a erradicar prácticas que consideran innecesarias y perjudiciales.

Asimismo, planteó que, pese al escenario actual, existe la posibilidad de retomar la iniciativa en el futuro, indicando que “queda un poco de esperanza de que pueda ser ingresado nuevamente por el gobierno de José Antonio kast, que sea considerado este reglamento y mejorado”.

El retiro del reglamento ha generado inquietud entre agrupaciones animalistas, que ven en esta medida un retroceso en materia de protección animal, especialmente en lo relacionado con intervenciones quirúrgicas realizadas únicamente por razones estéticas, como el corte de orejas o cola en algunas especies.

Desde la Fundación Derecho y Defensa Animal reiteraron la importancia de avanzar en legislaciones más estrictas que resguarden el bienestar de los animales, insistiendo en la necesidad de retomar y perfeccionar este tipo de regulaciones en el corto plazo.

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PROYECTOS DE LEY ANUNCIADOS POR KAST: COLEGIO DE PROFESORES LOS CALIFICA DE POBRES, QUE NO ATIENDEN EL FONDO DEL PROBLEMA DE LA VIOLENCIA E INCORPORAN MEDIDAS TRAMPOSAS

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