MINISTRA STEINERT PRESENTA “LEY SIN ESCAPE”: DE QUÉ TRATA LA REFORMA AL CÓDIGO PROCESAL PENAL QUE IMPULSA EL GOBIERNO

En la sesión de este martes de la Comisión de Seguridad del Senado, la ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, presentó formalmente el proyecto que modifica el Código Procesal Penal para habilitar la realización de juicios orales y la dictación de sentencias incluso ante la incomparecencia del acusado.

La iniciativa, denominada “Ley Sin Escape”, busca enfrentar un problema estructural del sistema de justicia chileno.

Las cifras de la parálisis judicial

La ministra recordó que actualmente existen 77.500 procesos penales con órdenes de detención pendientes debido a que los imputados no se presentan a los tribunales. El desglose de estas causas revela una realidad crítica:

47.546 casos corresponden a procedimientos simplificados.

corresponden a procedimientos simplificados. 8.501 causas se encuentran en estado de sobreseimiento temporal, lo que Steinert calificó como “causas sin resolución, sin absolución, sin nada”.

se encuentran en estado de sobreseimiento temporal, lo que Steinert calificó como “causas sin resolución, sin absolución, sin nada”. 62% de las órdenes de detención por rebeldía se concentran en delitos de mediana gravedad, tales como robos, lesiones y conducción en estado de ebriedad.

Crítica a la “puerta giratoria”

Durante su intervención, la titular de Seguridad fue enfática en señalar que la normativa vigente incentiva la evasión de la justicia. “La puerta giratoria está casi consagrada en nuestra ley, ya que el Código Procesal Penal obliga al tribunal a dictar sobreseimiento temporal cuando un acusado declarado rebelde no comparece”, explicó.

Según la ministra, el sistema actual permite que quienes se esconden ganen tiempo, lo que frecuentemente deriva en la prescripción del delito e impunidad total.

Seguridad en terreno y fortalecimiento policial

Tras la presentación, la ministra fue consultada por el violento asalto registrado la noche del lunes en Providencia, donde un conductor fue baleado con una subametralladora UZI. Al respecto, Steinert subrayó que la estrategia del Gobierno se basa en tres ejes:

Presencia permanente en terreno. Avance en la agenda legislativa de seguridad. Fortalecimiento y mayor eficacia de Carabineros y la PDI a través de proyectos de ley específicos.​



Fuente: adnradio.cl

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