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29 de abril de 2026

DESTACAN IMPORTANCIA DE LA SALUD MENTAL Y EL AUTOCUIDADO EN EL DÍA DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

El Instituto de Seguridad Laboral (ISL), en conjunto con la Seremi de Salud Magallanes coordinaron una instancia de capacitación para recordar la importancia de proteger los entornos laborales de manera integral.

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​Cada 28 de abril se conmemora a nivel internacional el Día de la Seguridad y Salud en el Trabajo que recuerda la importancia de establecer y mantener lugares de trabajo saludables de manera integral, tanto en lo que respecta a la salud física como mental de las y los trabajadores.

 
En el marco de esta importante efeméride es que las autoridades del Trabajo y de Salud de la región llevaron a cabo una actividad conjunta con funcionarios y funcionarias de ambos sectores para promover el autocuidado en materia de salud mental, principalmente.

 
Para ello, se congregaron alrededor de 45 asistentes en el auditorio de la Seremi de Salud Magallanes, donde a través de algunas dinámicas se abordaron las principales problemáticas de salud mental que hoy viven las y los trabajadores en diferentes ámbitos.

 
Al respecto, el seremi del Trabajo y Previsión Social de la región, José Miguel Salas, explicó: “Estuvimos en la seremi de salud de Magallanes, en esta actividad que conmemora este día tan especial, como es el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, con alrededor de 40 funcionarios que participaron en esta instancia conjunta con el ISL, ya que nuestro esfuerzo y compromiso como gobierno es fomentar entornos de trabajo sanos y conmemorar estos hitos de importancia para las personas”.

 
Por su parte, la directora regional (s) del ISL Magallanes, Catherine Rojas, valoró la instancia como una oportunidad para reforzar el rol preventivo de las instituciones: “En esta jornada conmemoramos el mes de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Para nosotros como Instituto de Seguridad Laboral ha sido super importante poder abordar durante todo el mes esta materia, que implica hacer partícipes a las y los trabajadores para que tomen conciencia de lo que significa la prevención de riesgos y cómo abordarla en su día a día, incorporando cada vez con más fuerza el ámbito de la salud mental. Este tipo de actividades permiten entregar herramientas concretas que impactan directamente en el bienestar y la calidad de vida laboral”.

 
Desde la Seremi de Salud, en tanto, se relevó la importancia del trabajo intersectorial para abordar los desafíos actuales en materia de salud ocupacional, especialmente en lo que respecta a los riesgos psicosociales.

 
La actividad culminó con la entrega de botiquines de primeros auxilios por parte del ISL y de otros elementos ergonómicos para las y los funcionarios presentes.

 
La jornada se enmarca en una serie de acciones impulsadas durante el mes, que buscan sensibilizar sobre la importancia de generar culturas preventivas en los espacios de trabajo, promoviendo el bienestar integral de las personas.






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