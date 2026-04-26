LICEO SALESIANO MONS. FAGNANO DE PUERTO NATALES INAUGURA NUEVAS DEPENDENCIAS

El Liceo Salesiano Mons. Fagnano de Puerto Natales inauguró este 23 de abril nuevas dependencias como parte de su proceso de fortalecimiento institucional. La actividad se desarrolló con la participación de autoridades, comunidad educativa e invitados especiales, en el marco del Plan de Mejoramiento impulsado por la Congregación Salesiana.

La ceremonia fue encabezada por el padre director, Pedro Carrera, junto al rector Alex Contreras y el equipo directivo. En la instancia también participaron el delegado presidencial provincial de Última Esperanza, Liber Lazo Navarro, el seremi de Gobierno de Magallanes, Ángel Roa, representantes de las empresas ejecutoras, además de integrantes de las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad, y representantes de la comunidad escolar.

Durante la actividad, el padre Pedro Carrera destacó este avance como un hito en la historia del establecimiento, recordando sus inicios en 1919 y valorando el crecimiento que hoy permite atender a más de mil estudiantes. Asimismo, relevó la importancia de contar con espacios más adecuados que favorezcan el trabajo educativo y el bienestar de la comunidad.

Por su parte, el rector Alex Contreras subrayó la relevancia de disponer de infraestructura de calidad para mejorar la atención a los estudiantes, mientras que el delegado presidencial provincial valoró el impacto de estas nuevas dependencias en el proceso educativo y en el desarrollo de la provincia.

Las obras consideran la remodelación del sector de portería, mejorando los espacios de atención y espera, además de la construcción de una nueva sala para el Programa de Integración Escolar, ubicada junto al edificio de enseñanza media, lo que permitirá optimizar su funcionamiento y atención.

Desde el establecimiento agradecieron a quienes hicieron posible este proyecto, destacando el trabajo conjunto y el compromiso con el fortalecimiento de la educación en la comuna.

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