Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
AGUAS MAG FONDO CONCURS
publicite
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA 336X336PX-CALEFACCION-ABRIL
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
PUQ-336x336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
RADIO POLAR_3
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

26 de abril de 2026

LICEO SALESIANO MONS. FAGNANO DE PUERTO NATALES INAUGURA NUEVAS DEPENDENCIAS

​La iniciativa busca mejorar la infraestructura y las condiciones de aprendizaje de más de mil estudiantes de la provincia de Última Esperanza.

FAGNANO DEPENDENCIAS

El Liceo Salesiano Mons. Fagnano de Puerto Natales inauguró este 23 de abril nuevas dependencias como parte de su proceso de fortalecimiento institucional. La actividad se desarrolló con la participación de autoridades, comunidad educativa e invitados especiales, en el marco del Plan de Mejoramiento impulsado por la Congregación Salesiana.

La ceremonia fue encabezada por el padre director, Pedro Carrera, junto al rector Alex Contreras y el equipo directivo. En la instancia también participaron el delegado presidencial provincial de Última Esperanza, Liber Lazo Navarro, el seremi de Gobierno de Magallanes, Ángel Roa, representantes de las empresas ejecutoras, además de integrantes de las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad, y representantes de la comunidad escolar.

Durante la actividad, el padre Pedro Carrera destacó este avance como un hito en la historia del establecimiento, recordando sus inicios en 1919 y valorando el crecimiento que hoy permite atender a más de mil estudiantes. Asimismo, relevó la importancia de contar con espacios más adecuados que favorezcan el trabajo educativo y el bienestar de la comunidad.

Por su parte, el rector Alex Contreras subrayó la relevancia de disponer de infraestructura de calidad para mejorar la atención a los estudiantes, mientras que el delegado presidencial provincial valoró el impacto de estas nuevas dependencias en el proceso educativo y en el desarrollo de la provincia.

Las obras consideran la remodelación del sector de portería, mejorando los espacios de atención y espera, además de la construcción de una nueva sala para el Programa de Integración Escolar, ubicada junto al edificio de enseñanza media, lo que permitirá optimizar su funcionamiento y atención.

Desde el establecimiento agradecieron a quienes hicieron posible este proyecto, destacando el trabajo conjunto y el compromiso con el fortalecimiento de la educación en la comuna.


EDELMAG NATALES

EDELMAG ACERCA SU LABOR A ESTUDIANTES Y COMUNIDAD EN PUERTO NATALES

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAG FONDO CONCURS

CONAF EXIGIRÁ GUÍA ESPECIALIZADO Y EQUIPAMIENTO PARA RECORRER CIRCUITO “W” Y BASE TORRES DESDE ESTE 27 DE ABRIL

Leer Más

​La medida se enmarca en el inicio anticipado de la temporada invernal en el Parque Nacional Torres del Paine.

​La medida se enmarca en el inicio anticipado de la temporada invernal en el Parque Nacional Torres del Paine.

TORRES DEL PAINE
nuestrospodcast
FAGNANO DEPENDENCIAS

LICEO SALESIANO MONS. FAGNANO DE PUERTO NATALES INAUGURA NUEVAS DEPENDENCIAS

INACAP
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

BANNER DICKIES
COVEPA 336X336PX-CALEFACCION-ABRIL
MED LAB
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
AQUA CHILE 336x336 (1)
Tabsa 250_Tabsa24
FAGNANO DEPENDENCIAS

LICEO SALESIANO MONS. FAGNANO DE PUERTO NATALES INAUGURA NUEVAS DEPENDENCIAS

RED SALUD 250x250
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
PUQ-336x336
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
MED LAB
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA 336X336PX-CALEFACCION-ABRIL
RADIO POLAR_3
SUPER-G-GIF
AGUAS MAG FONDO CONCURS
PARQUE NACIONAL CABO DE HORNOS

PARQUE NACIONAL CABO DE HORNOS CELEBRA 81 AÑOS COMO UNO DE LOS TERRITORIOS MÁS AUSTRALES Y PRÍSTINOS DE CHILE

el amigo de la familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA 336X336PX-CALEFACCION-ABRIL
PAX
BRITANICO GIF (1)
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
RADIO POLAR_3
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
jalvarez

CAMPEÓN JORGE PÉREZ ÁLVAREZ REGRESA A PUNTA ARENAS PARA ENCABEZAR EXCLUSIVA MASTERCLASS DE JUDO