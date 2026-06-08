MAGALLANES CONSOLIDA SU RED REGIONAL DE PUNTOS DE CULTURA COMUNITARIA

​Gestores y líderes de organizaciones de base social participaron el reciente sábado en el Encuentro Regional de Puntos de Cultura Comunitaria (PCC) y dieron por finalizado el proceso de acompañamiento y formación para la construcción de un modelo local de gobernanza.



El evento, que se desarrolló en dependencias del hotel Diego de Almagro de Punta Arenas, fue la estación final para dar a conocer los resultados del proyecto "Fortalecimiento de la Gobernanza Territorial de la Red de Puntos de Cultura Comunitaria de la Región de Magallanes", financiado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. El nuevo modelo apunta a asegurar la participación democrática, fortalecer la autonomía y promover un trabajo colaborativo en red entre las organizaciones culturales de base y el Estado.



El seremi de las Culturas, Rodrigo Bravo Garrido, presente durante la jornada valoró los avances de la gestión de los PCC e insistió en el profundo significado del trabajo que desarrollan las organizaciones en cada una de las comunidades. "Como Ministerio, sabemos que los Puntos de Cultura Comunitaria son quienes activan, específicamente en los barrios, el arte, la cultura y todas las manifestaciones que están en lo más profundo del tejido social", sostuvo la autoridad.



La convocatoria logró reunir a 14 organizaciones provenientes de Puerto Williams, Puerto Natales, Laguna Blanca, Río Verde y Punta Arenas, un despliegue logístico que refleja el compromiso descentralizador.



Para Miguel Troncoso Oyarzún, presidente del Comité Cultural de Puerto Williams, el trabajo consolidado significa un triunfo contra el aislamiento. "Estamos muy contentos, porque hemos presentado los resultados de un proyecto que nos fortalece como Puntos de Cultura a nivel regional. Nos hemos puesto de acuerdo, hemos decidido grupos de trabajo y, al mismo tiempo, realizamos tutorías en beneficio de los intereses de nuestros Puntos de Cultura. Al mismo tiempo, nos pudimos poner de acuerdo sobre nuestra representación nacional y conocernos un poco más en el quehacer de cada uno de nosotros", señaló.



El proceso para la construcción del nuevo modelo de gestión, que inició en diciembre del año 2025, contó con el acompañamiento y asesoría de los PCC de la región de O’Higgins. Entre ellos el Centro de Desarrollo Sustentable (CEDESUS) de Pichilemu. Cadudzzi Salas Vera, representante de esta organización, quien facilitó la metodología participativa, resaltó el factor humano de las entidades de Magallanes por sobre las brechas geográficas. "El gran desafío es poder atender esta dispersión, este extenso territorio con una presencia de aislamiento importante, con serias dificultades de infraestructura. Pero aún así, vemos que hay un grupo humano con una tremenda capacidad y generosidad de poder asumir el rol que tienen los Puntos de Cultura que es articular, a veces lo que no hace el Estado, y llevarlo al territorio construyendo esta cultura viva que es la que nos identifica", precisó.



La tarde del sábado fue el fiel reflejo de que el conocimiento ya habita en las bases. Las propias organizaciones protagonizaron tres talleres de intercambio: "Entre manos y greda", facilitado por Nolvia Díaz, integrante del Comité Cultural de Río Seco; “Tejiendo Territorio: Cartografía de Vinculación, Cooperación entre PPC", liderado por Alfredo Aguero, de la Agrupación de Amigos Juan Wesley, y "Somos Voz: Coro Exprés Comunitario para el Bienestar y la Conexión Humana", dirigido por Ignacio Morales, de la Fundación Artes de la Patagonia Austral.



Junto a estos espacios formativos, la jornada incluyó la constitución de las Comisiones de la Gobernanza y la presentación de los avances de la nueva plataforma web de la red, creada por los mismos dirigentes para visibilizar su labor y que pronto estará activa.



Las organizaciones que dieron vida a este hito fueron Comité Cultural Puerto Williams y Club Deportivo Social y Cultural Beagle, de la comuna de Cabo de Hornos; Conjunto Folclórico Llapui y Fundación Artes de la Patagonia Austral, de Puerto Natales; Club de Rodeo Chileno Laguna Blanca, Club Social, Cultural y Folclórico Río Verde; la Agrupación Folklórica Judicial Esencias de mi Tierra, Zur Vértice, Agrupación Cultural Proa, Comité Cultural Río Seco, Circo del Sur, Amigos del Centro Juan Wesley, Colectivo de Artes Matices y Junta de Vecinos N°51 Juan Pablo II, de Punta Arenas.

