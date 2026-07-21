PROCHILE MAGALLANES CONVOCA AL CONSEJO REGIONAL EXPORTADOR 2026 PARA FORTALECER LA INTERNACIONALIZACIÓN DE EMPRESAS DE LA REGIÓN

Con el objetivo de fortalecer el desarrollo exportador de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, ProChile realizará el próximo miércoles 29 de julio, desde las 08:30 horas, el Consejo Regional Exportador (CRE) 2026, instancia que se desarrollará en el Hotel Cabo de Hornos, ubicado en Plaza Muñoz Gamero N°1039, Punta Arenas.

La actividad está dirigida a empresas exportadoras de los sectores Turismo y Producción Ovina (Carne y Lana), y busca generar un espacio de diálogo y colaboración para recoger las visiones, desafíos e inquietudes de ambos sectores productivos, conocer sus experiencias frente al actual escenario internacional e identificar las herramientas y servicios que ProChile pone a disposición para apoyar sus procesos de internacionalización y el cumplimiento de sus objetivos comerciales.

Uno de los principales atractivos de esta versión será la participación de los Agregados Comerciales de ProChile en India y China, quienes entregarán información actualizada sobre las oportunidades de negocios que ofrecen ambos mercados, además de compartir recomendaciones, experiencias y estrategias para facilitar el desarrollo de relaciones comerciales exitosas con dos de las economías más relevantes del mundo.

Durante la jornada, las empresas podrán conocer de primera fuente las tendencias de estos destinos, resolver consultas y establecer un diálogo directo con representantes de la red internacional de ProChile, permitiendo identificar nuevas oportunidades para la diversificación de mercados y el crecimiento de las exportaciones regionales.

Asimismo, el encuentro contempla un trabajo participativo mediante mesas sectoriales, orientadas a recoger las necesidades y propuestas de las empresas de Turismo y Producción Ovina, insumos que contribuirán a fortalecer la estrategia regional de internacionalización y el diseño de futuras acciones de apoyo a los exportadores.

La directora regional de ProChile Magallanes, Alejandra Covacevich, encabezará la apertura y el cierre de la actividad, destacando la importancia de esta instancia de vinculación entre el sector público y privado para consolidar la oferta exportadora de la región.



Programa de la jornada









08:30 – 08:45 horas: Acreditación.



Acreditación.





08:45 – 09:00 horas: Palabras de bienvenida y contextualización del Consejo Regional Exportador, a cargo de la Directora Regional de ProChile Magallanes, Alejandra Covacevich .



Palabras de bienvenida y contextualización del Consejo Regional Exportador, a cargo de la Directora Regional de ProChile Magallanes, .





09:00 – 09:20 horas: Presentación del Agregado Comercial de ProChile en India, Jorge Loyola Castro , quien expondrá sobre las oportunidades comerciales y perspectivas del mercado indio para la oferta exportadora regional.



Presentación del Agregado Comercial de ProChile en India, , quien expondrá sobre las oportunidades comerciales y perspectivas del mercado indio para la oferta exportadora regional.





09:20 – 09:40 horas: Presentación del Agregado Comercial de ProChile en China, Andrés Gebauer Millas , enfocada en las oportunidades de negocios, tendencias y recomendaciones para acceder al mercado chino.



Presentación del Agregado Comercial de ProChile en China, , enfocada en las oportunidades de negocios, tendencias y recomendaciones para acceder al mercado chino.





09:40 – 10:10 horas: Espacio de consultas e intercambio entre los participantes y los agregados comerciales.



Espacio de consultas e intercambio entre los participantes y los agregados comerciales.





10:10 – 10:40 horas: Desarrollo de mesas de trabajo sectoriales. La dinámica considera la conformación de dos mesas de trabajo, una dedicada al sector Turismo y otra al sector Producción Ovina (Carne y Lana), donde se abordarán las estrategias y objetivos de internacionalización de cada rubro.



Desarrollo de mesas de trabajo sectoriales. La dinámica considera la conformación de dos mesas de trabajo, una dedicada al sector Turismo y otra al sector Producción Ovina (Carne y Lana), donde se abordarán las estrategias y objetivos de internacionalización de cada rubro.





10:50 – 11:00 horas: Presentación de conclusiones y palabras de cierre, a cargo de la Directora Regional de ProChile Magallanes, Alejandra Covacevich .



Presentación de conclusiones y palabras de cierre, a cargo de la Directora Regional de ProChile Magallanes, .



Las inscripciones para participar estarán abiertas hasta el martes 28 de julio de 2026, a las 22:00 horas, y podrán realizarse a través del formulario habilitado por ProChile.