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20 de julio de 2026

ARTURO STORAKER ADVIERTE QUE LA CESANTÍA ES LA PRINCIPAL EMERGENCIA DEL PAÍS Y LLAMA A RECUPERAR EL DIÁLOGO POLÍTICO

Buenos días región

arturostoraker

El presidente regional de la UDI y exintendente de Magallanes, Arturo Storaker Molina, aseguró que el principal desafío que enfrenta Chile es el aumento del desempleo y sostuvo que el país requiere recuperar el diálogo entre los distintos sectores políticos y económicos para volver a crecer. Así lo señaló la mañana de este lunes durante una entrevista en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones.

Durante la conversación, Storaker manifestó su preocupación por el escenario económico nacional, indicando que el desempleo representa una emergencia que debe ser abordada con prioridad.



"Se ve complicada porque si tú ves que casi hay 900000 personas que va para el 1000000 cesante. ¿Estás en una emergencia? Esta sí que es una emergencia real."


El dirigente gremial afirmó que el país ha perdido capacidad para alcanzar acuerdos entre el sector público y privado, situación que, a su juicio, también ha afectado a Magallanes.



"Ha perdido, en mi opinión, competitividad. Nosotros teníamos una capacidad de juntarnos los actores, Confederación de la Producción y el Comercio, las pymes, el gobierno y se generaban grandes planes o grandes acuerdos, grandes leyes. Hoy día estamos preocupados de estrujar más el limón, cómo seguimos repartiendo la misma torta."


En esa línea, insistió en que el crecimiento económico debe ser el eje de cualquier política pública destinada a mejorar las condiciones sociales.



"Yo creo que hay que crecer para repartir; mientras no crezcamos, lo único que hacemos es repartir lo mismo de la torta."



Problemas estructurales del mercado laboral

Storaker sostuvo que la situación del empleo responde a problemas estructurales acumulados durante los últimos años y criticó la falta de apertura para discutir reformas laborales.



"El tema laboral tiene problemas inmediatos y problemas estructurales. (...) Cuando hay un problema estructural, el empleo, y se viene discutiendo, está la Comisión Bravo y no le hacemos caso. Hoy día le vamos a tener que hacer caso sí o sí, porque el problema ya te llegó y te golpeó la puerta."


Asimismo, planteó que distintas medidas implementadas en materia laboral terminaron afectando el dinamismo económico.



"Juntamos un montón de decisiones que aparentemente son buenas (...) cuando a ti por un lado te bajas las horas y no te bajan el sueldo, te suben las imposiciones, el salario mínimo subió. Es un cóctel complicado."


A su juicio, la discusión no debe cerrarse por razones ideológicas.



"Negarse a la discusión es el gran problema. (...) La única manera es que hayan realmente beneficios sociales. El camino único es el crecimiento, primero crezcamos y repartamos."



Magallanes y la necesidad de coordinación regional

Respecto de la realidad regional, el exintendente reconoció que Magallanes mantiene mejores cifras de empleo que otras zonas del país, pero advirtió que eso no debe impedir abordar los desafíos inmediatos.

En ese contexto, propuso una mayor coordinación entre autoridades regionales y actores económicos.



"Yo vería sentado en la mesa al alcalde, al gobernador, a la delegada diciendo: 'Oye, cómo nuestros propios recursos y nuestras capacidades de excedentes los podemos desviar hacia planes de empleo o hacia las pymes o hacia los más perjudicados'."


También destacó que la región cuenta con oportunidades de crecimiento en áreas como la energía, la acuicultura, el turismo antártico y los centros de datos, aunque consideró indispensable avanzar con una planificación común.



"Tenemos grandes expectativas en materia energética, en materia de turismo antártico, en materia de abastecimiento, en distintas áreas, el salmón, la acuicultura. ¿Pero estamos trabajando realmente coordinados?"



Llamado a recuperar el diálogo político

En la parte final de la entrevista, Storaker insistió en que el principal obstáculo para enfrentar los desafíos económicos es la falta de entendimiento entre los distintos sectores políticos.



"Si tú escuchas a las autoridades políticas, el cual yo me incluyo, nuestra discusión es que si lo hizo bien, lo hizo mal. (...) Ponte en la mesa y ponte a conversar."


Añadió que tanto el oficialismo como la oposición deben abrir espacios de diálogo para alcanzar acuerdos que permitan impulsar el crecimiento y la inversión.



"Hoy día sí tenemos gran oportunidad, pero tiene que haber primero un buen diálogo entre los actores políticos de gobierno y su propia administración, y después la oposición. Tratar de abrir canales."


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